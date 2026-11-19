A decisão de quando ser mãe é cada vez mais encarada como uma escolha individual, que envolve projetos pessoais, carreira e planejamento familiar. A influenciadora e empresária Mari Gonzalez, de 32 anos, trouxe o tema novamente ao debate ao revelar que realizou dois ciclos de congelamento de óvulos, aos 31 e 32 anos, para preservar suas possibilidades de maternidade no futuro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em participação no programa "Na Palma da Mari: Entre Mulheres", Mari explicou que a decisão foi motivada pelo desejo de ter mais tranquilidade para escolher o momento de engravidar. “Eu tomei essa decisão porque eu queria ter a segurança, a liberdade de ter meu filho na hora que eu sentir que tem que ser”, afirmou.

A experiência da influenciadora chama atenção para uma questão importante: até que ponto o congelamento de óvulos pode oferecer mais autonomia às mulheres em relação à maternidade?



Para o ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana Alfonso Massaguer, diretor clínico da Clínica Mãe, o procedimento é uma alternativa para mulheres que desejam preservar parte de seu potencial reprodutivo enquanto ainda apresentam melhores condições de qualidade dos óvulos. “O congelamento de óvulos funciona como uma estratégia de preservação da fertilidade. Ele permite que a mulher conserve óvulos obtidos em uma idade mais jovem, mantendo uma possibilidade reprodutiva para o futuro, quando decidir que chegou o momento de tentar engravidar”, explica.



Por que dois ciclos?



Ao contar que realizou o procedimento duas vezes, Mari também trouxe à tona uma dúvida frequente entre mulheres interessadas na técnica: por que, em alguns casos, uma única coleta não é suficiente?



Segundo Alfonso, a resposta depende de uma série de fatores individuais. A quantidade de óvulos obtida em cada ciclo varia de acordo com a reserva ovariana, a idade e a resposta da paciente à estimulação hormonal.

No caso de Mari, a decisão de realizar uma segunda etapa esteve relacionada ao planejamento de uma possível maternidade com dois filhos. A influenciadora explicou que a primeira coleta não resultou na quantidade de óvulos que considerava suficiente para esse objetivo.



“Não existe uma quantidade única que garanta uma gravidez futura. O planejamento precisa considerar a idade em que os óvulos foram congelados, o número de óvulos maduros armazenados e o projeto reprodutivo de cada mulher. Por isso, algumas pacientes podem precisar de mais de um ciclo”, esclarece o especialista.



A idade faz diferença



Um dos principais fatores que devem ser considerados é a idade. Com o passar dos anos, especialmente após os 35 anos, ocorre uma redução progressiva da quantidade e da qualidade dos óvulos, o que pode diminuir as chances de gravidez. “Quanto mais jovem a mulher estiver no momento do congelamento, geralmente melhores serão as condições dos óvulos preservados. Por isso, é importante conversar com um especialista e avaliar a reserva ovariana antes de adiar essa decisão por muito tempo”, afirma Alfonso.



O médico ressalta, entretanto, que o congelamento não é uma indicação obrigatória para todas as mulheres. A avaliação deve levar em conta o histórico individual, os exames, os planos de maternidade e as expectativas de cada paciente.



Congelamento é garantia de gravidez?



Apesar de representar uma possibilidade importante de planejamento reprodutivo, o congelamento de óvulos não deve ser interpretado como garantia de uma gestação no futuro.

Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é a vitrificação, método de congelamento ultrarrápido que reduz a formação de cristais de gelo e contribui para a preservação das células.

“Com a vitrificação, a taxa de sobrevivência dos óvulos após o descongelamento pode chegar a aproximadamente 95%, dependendo das condições do laboratório e das características dos óvulos. Mas é importante entender que sobreviver ao descongelamento não significa necessariamente resultar em uma gravidez. Existem outras etapas envolvidas, como a fertilização, o desenvolvimento embrionário e a implantação”, explica o especialista.



Para Alfonso, a principal contribuição do congelamento é ampliar as possibilidades de escolha, sem criar uma falsa sensação de segurança absoluta.



Liberdade de escolha e menos pressão



Além dos aspectos médicos, a experiência de Mari Gonzalez também evidencia o peso das cobranças sociais sobre as mulheres. Durante entrevista, a influenciadora relatou que perguntas frequentes sobre quando pretende ter filhos contribuíram para suas reflexões sobre maternidade e planejamento familiar.



Ela também destacou que o procedimento não significa abrir mão de uma gravidez natural. A intenção é preservar uma alternativa caso encontre dificuldades para engravidar espontaneamente no futuro.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na avaliação de Alfonso, ampliar o acesso à informação sobre fertilidade é fundamental para que as mulheres possam tomar decisões conscientes, sem depender exclusivamente do momento em que desejam engravidar. “Nem toda mulher precisa congelar óvulos, mas todas deveriam ter a oportunidade de conhecer sua condição reprodutiva e entender como a idade pode interferir na fertilidade. O planejamento precisa caminhar junto com os projetos pessoais e profissionais de cada uma”, afirma.

