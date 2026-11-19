Sarampo avança nos Estados Unidos com milhares de casos e mortes, e a pior epidemia em 35 anos coloca em xeque uma conquista histórica da saúde pública
Organização Pan-Americana da Saúde confirma retorno do vírus após queda na vacinação; entenda como a imunização protege e previne surtos
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A Organização Pan-Americana da Saúde anunciou que os Estados Unidos perderam o status de país livre do sarampo. A doença altamente contagiosa registrou forte retorno sob a presidência de Donald Trump, em meio à queda generalizada na imunização. México e Bolívia perderam a mesma condição, um ano após o Canadá sofrer o mesmo impacto por causa de uma epidemia persistente.
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A mudança representa um revés histórico para a potência norte-americana, que havia obtido esse reconhecimento no ano 2000, após décadas de enfrentamento. Agora, a população enfrenta a pior epidemia em 35 anos. Especialistas acusam a gestão Trump de agravar a crise sanitária por meio de cortes orçamentários na saúde e discursos contrários às vacinas.
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Circulação viral e queda na cobertura vacinal
Com a alteração técnica, o sarampo passou a ser considerado endêmico nos Estados Unidos e no México, já que a mesma linhagem do vírus permaneceu ativa por mais de 12 meses. O foco inicial começou no Texas, dentro de uma comunidade religiosa com baixa proteção vacinal, e depois se espalhou pelo território nacional.
O controle epidemiológico exige uma taxa de vacinação de pelo menos 95%. No entanto, a taxa norte-americana entre crianças na pré-escola caiu para 92,4% em 2025, com índices regionais ainda mais reduzidos. Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde de Trump, recebeu críticas por divulgar desinformação sobre imunizantes durante anos e minimizar a gravidade da doença.
Contágio e internações
O vírus do sarampo possui transmissão pelo ar e pode flutuar no ambiente por até duas horas após a saída de alguém doente. Os sintomas comuns envolvem febre, sinais respiratórios e manchas na pele, com evolução possível para complicações graves como pneumonia, inchaço cerebral e morte.
Os registros compilados desde o começo de 2026 mostram o alcance da doença:
são 5.412 casos confirmados nos Estados Unidos pela principal autoridade sanitária;
foram notificadas 591 internações hospitalares entre os pacientes norte-americanos;
ocorreram 12 mortes em solo americano desde 2025, a maioria em bebês e crianças bem pequenas;
foram contabilizadas 23 mortes no México segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.
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Quase a totalidade dos infectados não havia recebido nenhuma dose do imunizante. Especialistas alertam que o reaparecimento do sarampo indica uma tendência preocupante de retorno de outras enfermidades infecciosas tidas como erradicadas.