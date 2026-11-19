Pessoas com indigestão intensa e persistente poderão ter acesso, no Reino Unido, a testes rápidos com uma espécie de "esponja no esôfago" para verificar a presença de câncer de esôfago, recomendam novas diretrizes preliminares para o NHS, o sistema de saúde pública britânico, no qual o SUS se inspirou.

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Os testes já estão disponíveis em algumas localidades, mas agora poderão ser oferecidos em toda a Inglaterra. No Brasil, não há previsão para que ela chegue nem ao sistema público nem ao mercado privado de saúde.

Os testes com a esponja podem ser realizados em poucos minutos nos consultórios de clínicos gerais e são menos invasivos do que os exames de endoscopia feitos em hospitais, que utilizam uma pequena câmera para examinar o interior do corpo.

Azia ou refluxo ácido podem estar associados a uma condição chamada esôfago de Barrett, que aumenta o risco de câncer no longo prazo.

Como funciona o exame

Para realizar o teste, os pacientes engolem uma pequena cápsula solúvel presa a um fio. Quando chega ao estômago, ela libera uma pequena esponja. O médico puxa delicadamente o fio pela boca do paciente, fazendo com que a esponja recolha células do revestimento do esôfago durante a retirada. As células podem, então, ser analisadas.

Os testes podem ajudar a detectar câncer de esôfago e esôfago de Barrett em pessoas com doença do refluxo.

Estima-se que entre um e dois adultos a cada cem tenham esôfago de Barrett, uma condição em que as células começam a sofrer alterações. A maioria não desenvolverá câncer, mas a demanda por exames de endoscopia no NHS é alta, o que significa que algumas pessoas com a condição não são monitoradas com a frequência recomendada.

O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (Nice, na sigla em inglês) afirma que os testes com esponja, já oferecidos em algumas localidades, podem ajudar a tranquilizar um número maior de pacientes.

O professor Jonathan Benger, diretor-executivo do Nice, afirma que os testes com esponja oferecem uma maneira "rápida e menos invasiva" de detectar alterações preocupantes, ajudando a identificar pessoas que devem passar por exames adicionais e receber tratamento.

O professor Peter Johnson, diretor clínico nacional para o câncer do NHS na Inglaterra, afirmou: "Milhares de pacientes já se beneficiaram desse teste extremamente eficiente por meio de projetos-piloto que estamos realizando. Por isso, é ótimo que agora esteja sendo considerada sua implementação em todo o país."

"Muitas pessoas sofrem de refluxo ácido, e ter uma maneira mais simples de verificar alterações no revestimento do esôfago pode fazer uma grande diferença para os pacientes, reduzindo a necessidade de exames de endoscopia mais complexos e ajudando o NHS a liberar recursos para detectar cânceres em estágios mais iniciais."

No entanto, o Nice acrescenta que nenhum exame diagnóstico, incluindo a endoscopia, consegue identificar todos os casos. Por isso, pessoas que receberem um resultado negativo no teste com esponja ainda deverão ser monitoradas a longo prazo.

As recomendações finais do Nice serão divulgadas no início do próximo ano.

Getty Images O esôfago conduz ao estômago; ambos estão destacados em vermelho e laranja na ilustração

O que causa o refluxo?

O refluxo pode provocar azia, uma sensação de queimação no centro do peito, além de um gosto ácido desagradável na boca, causados pelo ácido estomacal.

Com o tempo, isso pode danificar o revestimento do esôfago.

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Um esfíncter frouxo ou enfraquecido na parte inferior do esôfago, o tubo que conduz os alimentos ao estômago, pode contribuir para o problema, permitindo que os sucos digestivos retornem pelo caminho contrário. O excesso de peso, o tabagismo e o consumo de álcool podem aumentar o risco de refluxo.