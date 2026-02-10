Novas técnicas possibilitam endoscopia em pacientes acordados

Novo estudo com uso de técnicas de mindfullness e atenção plena possibilita a realização de exames de endoscopia em pacientes acordados, além de reduzir os custos do procedimento. A pesquisa, publicada no British Journal of Nursing, também apresentou maior precisão nos exames com detecção de cânceres em estágio inicial.

Os exames de endoscopia, em que um tubo com uma câmera é inserido na garganta do paciente, requer o uso de sedação ou anestesia geral para evitar sintomas como tosse, vômito e náusea. A necessidade de sedar o examinado restringe o procedimento a salas de cirurgia específicas.

A detecção precoce do câncer é outro fator decisivo. Devido aos altos custos, apenas pacientes em estágio mais avançado faziam o procedimento, o que faz com que médicos não consigam identificar tumores em regiões mais escondidas da garganta, o que gera um atraso no diagnóstico e no tratamento.

Com a aplicação das técnicas de relaxamento, a ideia dos pesquisadores é que o exame possa ser feito em clínicas ambulatoriais, o que tornaria a endoscopia mais rápida e reduziria a fila de espera. “Um paciente com rouquidão, problemas de garganta ou dificuldade para engolir pode entrar na clínica, passar por um exame mais completo em menos de 10 minutos do que é possível em muitos casos sob anestesia geral, e sair mais tranquilo”, afirma Reza Nouraei, professor de Laringologia e Informática Clínica da Universidade de Southampton, no Reino Unido.

"Essa abordagem integrada significa que a maioria dos problemas pode ser diagnosticada em uma única consulta", explica. "Para o pequeno número de pacientes com câncer ou outros problemas graves, as biópsias podem ser feitas na hora, e o tratamento e a recuperação podem começar imediatamente."

Para possibilitar a atenção plena, os pesquisadores criaram um grupo Endoscopia Consciente no Queen's Medical Centre, em Nottingham, na Inglaterra. Entre as técnicas empregadas pelos profissionais, estão exercícios de respiração, relaxamento e comunicação positiva. "A atenção plena também tem uma série de efeitos muito específicos que criam uma sensação de calma a nível fisiológico. Estes efeitos variam desde a redução da frequência cardíaca e da pressão arterial até à dissipação da tosse e da ânsia de vômito antes que estas se instalem e causem desconforto", pontua o professor.

A equipe conduziu o exame em 231 pacientes. Desses, 92% alegam que ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a experiência.

