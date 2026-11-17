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O sistema de transplantes dos Estados Unidos aprovou a primeira diretriz nacional para regulamentar a perfusão regional normotérmica, procedimento conhecido pela sigla NRP. A técnica cirúrgica controversa é utilizada na retirada de órgãos de pacientes hospitalizados.

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O procedimento pode ser adotado após a família decidir pela suspensão do tratamento diante da ausência de chances de recuperação. Minutos após o término da circulação e a declaração do óbito, médicos conectam uma bomba externa ao corpo do doador.

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O equipamento restabelece a circulação de sangue para diferentes órgãos vitais:

coração

pulmões

rins

fígado

A bomba mecânica impede a deterioração desses órgãos. Segundo dados da Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA), mais de 109 mil norte-americanos aguardam por transplante e cerca de 12 pessoas morrem todos os dias devido à escassez de doações.

Debate ético e questionamentos médicos

Críticos apontam que o protocolo viola a regra do doador falecido, norma destinada a proteger potenciais doadores. O princípio estabelece que cirurgiões só podem retirar órgãos após a confirmação da morte circulatória ou cerebral.

Opositores argumentam que reiniciar o fluxo sanguíneo anula a condição básica que levou à declaração de óbito. "Para estar morto por critérios circulatórios, significa que não vamos tentar restabelecer a circulação. Mas é exatamente isso que eles fazem na NRP", afirmou a bioeticista da Universidade de Rochester, Lainie Friedman Ross.

Para assegurar a ausência de atividade cerebral, cirurgiões bloqueiam vasos sanguíneos que irrigam a cabeça. Equipes relataram situações em que o sangue voltou ao cérebro, com sinais de vida observados em doadores durante o procedimento.

Mudanças previstas na nova diretriz

Aprovada pela diretoria da Rede de Procura e Transplante de Órgãos (OPTN), a primeira fase das diretrizes entra em vigor em 6 de dezembro. O texto determina o clampeamento dos vasos e a realização de incisões nessas estruturas.

O corte atua como barreira secundária para drenar o sangue caso o clampeamento falhe, impedindo o envio de fluxo oxigenado ao cérebro. A política também desaconselha administrar substâncias que paralisem os pacientes e mascarem movimentos.

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Especialistas críticos consideram as medidas insuficientes para sanar as preocupações éticas sobre o estado de morte dos doadores. Representantes da HRSA sustentam que o protocolo oferece segurança e amplia a oferta de órgãos para salvar vidas.