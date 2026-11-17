Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A maioria das pessoas com sobrepeso não apresenta riscos de saúde maiores do que indivíduos com peso considerado normal. É o que revela uma pesquisa internacional publicada no último dia 11 de novembro na revista "Nature", codirigida por José Manuel Fernández-Real, catedrático de Medicina e decano da Universitat de Girona.

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O pesquisador aponta que o cálculo tradicional do índice de massa corporal (IMC), obtido pela divisão do peso em quilos pela altura ao quadrado em metros, tornou-se obsoleto como categoria clínica isolada. A faixa de IMC entre 25 e 30 não diagnostica doença, pois o índice ignora a distinção entre músculo e gordura, além de não revelar onde a adiposidade se acumula. O perigo real depende da gordura visceral concentrada no abdômen e no fígado, bem como das alterações metabólicas decorrentes dessa condição.

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Três fatores essenciais para avaliação

Fernández-Real recomenda observar três elementos para determinar o risco individual:

medida da cintura: a circunferência abdominal não deve superar a metade da altura da pessoa. Se ultrapassar essa proporção, um profissional de saúde precisa confirmar o quadro;

trajetória do peso: apresentar um IMC estável de 27 é diferente de ganhar dez ou quinze quilos na fase adulta, situação ligada a maior probabilidade de riscos;

parâmetros metabólicos: verificação de pressão arterial, colesterol, triglicérides, glicose ou hemoglobina glicada e condições do fígado por meio de exames de sangue e consulta médica.

Quando esses indicadores resultam normais e a pessoa mantém uma rotina ativa, o peso não representa problema imediato de saúde. O foco nesses casos deve ser a manutenção de hábitos benéficos e o controle para evitar ganho adicional, com monitoramento periódico, já que o sobrepeso metabolicamente saudável pode mudar com o tempo.

Por outro lado, a identificação de alterações metabólicas, aumento progressivo de peso, cintura elevada ou histórico familiar de diabetes e doenças cardiovasculares exige atenção. Nessas circunstâncias, a perda de 5% a 10% do peso corporal gera benefícios evidentes.

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Segundo os autores do estudo, classificar pessoas exclusivamente pelo IMC gera estigma e preocupações infundadas em indivíduos saudáveis. Da mesma forma, essa abordagem pode transmitir uma falsa segurança a quem tem peso aparentemente normal, mas acumula gordura no abdômen e sofre alterações metabólicas reais.