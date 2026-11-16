Síndrome da neve visual: o que é a condição neurológica que afeta a visão

Já imaginou enxergar o tempo todo um "chuvisco" contínuo, semelhante à sintonização imperfeita das televisões antigas? Essa é a realidade de quem convive com a Síndrome da Neve Visual (Visual Snow Syndrome). O paciente enxerga pontos minúsculos e persistentes, que emitem luz de forma intermitente ou oscilante (tremeluzente) por todo o campo de visão, 24 horas por dia.

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Neuro-oftalmologista do H.Olhos, Ana Laura de Araújo Moura explica que "apesar de se manifestar nos olhos, a Síndrome da Neve Visual não é um problema de refração ou na estrutura ocular, mas sim uma alteração neurológica na forma como o cérebro processa as imagens recebidas. Os pontinhos tremeluzentes permanecem em qualquer ambiente, independentemente da iluminação, e continuam perceptíveis mesmo quando a pessoa fecha os olhos".

O "chuvisco" constante é acompanhado frequentemente por outros sintomas visuais e neurológicos. A médica cita os mais comuns:

- Palinopsia: persistência de rastros ou imagens após olhar para um objeto



- Aumento na percepção de moscas volantes e flashes de luz



- Fotofobia (sensibilidade aumentada à luz) e nictalopia (dificuldade de visão noturna)



- Sintomas associados: presença constante de zumbido no ouvido e crises de enxaqueca



"A intensidade da síndrome varia significativamente de um paciente para outro. Enquanto algumas pessoas quase não se incomodam, outras enfrentam impactos expressivos na qualidade de vida, relatando limitações para ler, dirigir ou utilizar telas digitais por períodos prolongados. Pacientes que já apresentam quadros concomitantes de enxaqueca e zumbido costumam relatar os sintomas visuais mais severos", complementa a especialista.

Um dos desafios é que a visão permanece normal no exame de acuidade visual. De acordo com Ana Laura, "por se tratar de uma condição funcional, o diagnóstico é estritamente clínico, fundamentado na anamnese e na avaliação dos critérios médicos. A síndrome é identificada quando o paciente apresenta o padrão de "chuvisco" visual por pelo menos três meses consecutivos, acompanhado de outros sintomas visuais característicos".

O exame oftalmológico completo é essencial para afastar outras patologias da retina ou do meio ocular. Em situações específicas, o especialista pode solicitar exames complementares de imagem para avaliar a integridade estrutural do encéfalo - conjunto de estruturas do sistema nervoso central, que é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A síndrome afeta de 2% a 3% da população mundial e já foi identificada em 93 países, entre eles o Brasil.

A médica reforça que "a Síndrome da Neve Visual ainda não possui uma cura ou medicamento comprovadamente eficaz. O primeiro passo é explicar ao paciente que a condição é benigna, ou seja, não lesa o cérebro e nem os olhos. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, melhorar o conforto e restaurar a qualidade de vida". O manejo é individualizado e focado no alívio dos sintomas, afirma a médica:

- Abordagem farmacológica: o medicamento lamotrigina, que atua no sistema nervoso central, pode proporcionar melhora em uma parcela minoritária dos pacientes



- Recursos visuais: o uso de óculos com lentes de filtro colorido ou polarizado pode diminuir o desconforto visual



- Cuidados globais: o controle adequado das crises de enxaqueca, higiene do sono e estratégias para redução do estresse e da ansiedade ajudam a amenizar a percepção dos sintomas no dia a dia.



A Síndrome da Neve Visual pode aparecer em qualquer pessoa, mas é mais frequente em jovens, sendo que parte dos casos começam após uma crise de enxaqueca, traumatismo craniano leve ou infecção. Em caso de suspeita, o primeiro passo é consultar um neurologista e um neuro-oftalmologista para descartar outras doenças oculares ou neurológicas.

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Se o diagnóstico for confirmado, o paciente pode adotar diversas medidas práticas no dia a dia para reduzir o impacto dos sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida. Entre elas, reduzir ou evitar o consumo de estimulantes como cafeína e álcool, gerenciar o estresse e a ansiedade, diminuir o tempo diante de telas e dormir bem, pois a privação do sono e a fadiga podem piorar a percepção dos sintomas.