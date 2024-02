'Alguns estudos indicam que o zumbido no ouvido é um processo que ajuda a melhorar a capacidade auditiva em pessoas com perda de audição por meio da adição de ruídos neurais'

O acufeno, conhecido popularmente como zumbido no ouvido, afeta cerca de 15% das pessoas e gera ruídos frequentes, como assobios, sibilos, tinidos, entre outros. O problema, pode ocorrer mesmo sem barulho ambiente ou até mesmo próximo à hora de dormir, e é normalmente associado à perda auditiva. No entanto, um estudo recente vem pesquisando a relação entre o acufeno e uma melhora cognitiva. Os dados fazem parte da parceria entre o Centro de Pesquisa e Análises Heráclito (CPAH) e o Genetic Intelligence Project (GIP) - o qual analisou diversos participantes do projeto e identificou a relação, mesmo em voluntários com excelente audição.



O pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, Fabiano de Abreu Agrela, explica que o zumbido pode ser uma ferramenta para amenizar perdas de audição através do ruído neural, ajudando a melhorar a cognição, o que impacta o QI do indivíduo. “Alguns estudos indicam que o zumbido no ouvido é um processo que ajuda a melhorar a capacidade auditiva em pessoas com perda de audição por meio da adição de ruídos neurais, ou ressonância estocástica, que causa sons com o objetivo de melhorar a capacidade de detecção de sinais mais fracos, melhorando a capacidade auditiva por meio dos sons fantasma”.



“A forma como os impactos do acufeno podem ser bastante heterogêneos, variando entre positivos e negativos, precisa ser melhor estudada para entender melhor os impactos cognitivos da condição e a forma como esses fatores podem alterar o QI do indivíduo”, ressalta Fabiano.



Tipos de zumbido no ouvido e suas causas

Acufeno subjetivo: desencadeado por atividades irregulares no córtex auditivo cerebral que o fazem identificar certos estímulos como sons, gerando os zumbido, é a forma mais comum de acufeno.

Acufeno objetivo: é causado por ruídos gerados por estruturas próximas ao ouvido, causados pelo fluxo sanguíneo de veias e artérias próximas, também podendo surgir devido a lesões cranianas, certas doenças, tumores, ou espasmos em músculos próximos, gerando sons de estalos.



Tratamentos para zumbido no ouvido

O tratamento para o acufeno é limitado atualmente, em grande parte pela sua natureza multifatorial e complexa, entre a a terapia sonora, que “mascara” zumbidos e os torna menos intrusivos, terapia comportamental e, em alguns casos, o uso de aparelhos auditivos.