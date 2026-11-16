Insatisfação dos ortopedistas com o que planos pagam pelas cirurgias supera a do SUS, aponta estudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três em cada quatro ortopedistas que atendem pacientes de planos de saúde (75,2%) tiveram pagamentos recusados pelas operadoras no último ano, e um terço (32,4%) passou por isso mais de dez vezes. A insatisfação com o que os convênios pagam pelas cirurgias (88,5%) supera a insatisfação com os valores do SUS (78,4%).

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Os dados são de um inquérito nacional inédito com 1.326 ortopedistas e traumatologistas, feito pela pesquisa Demografia Médica no Brasil, da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a AMB (Associação Médica Brasileira), o Ministério da Saúde e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), com apoio da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia).

A saúde suplementar é central no trabalho da especialidade: 91,3% dos entrevistados atendem ou operam pacientes de planos. Só 3,7% dos que operam em hospitais privados se dizem satisfeitos com o valor pago pelos procedimentos.

"A gente sempre fez a crítica aos planos de saúde em geral. Mas, quando desce numa especialidade, os dados do privado estão muito ruins", diz Mário Scheffer, professor de medicina preventiva da USP e coordenador do estudo.

A glosa é a recusa total ou parcial do pagamento de um atendimento, exame ou cirurgia já realizado. Pelas regras da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), ela só pode ocorrer quando a operadora encontra divergência entre a conta e o contrato, as normas da agência ou a situação de saúde do paciente. O relatório afirma, porém, que muitos médicos relatam arbitrariedades das operadoras.

Apenas 20% dos ortopedistas que atendem planos não tiveram nenhuma glosa no último ano. Entre os demais, 19,7% tiveram de duas a cinco, 20,6% mais de cinco e 32,4% mais de dez.

A consequência mais citada foi perda financeira significativa, relatada por 622 médicos (46,9% do total de entrevistados). Também aparecem retrabalho administrativo (29%), atraso no recebimento (27,6%) e necessidade de recorrer ou justificar a cobrança (25,2%).

O ortopedista Fernando Baldy, ex-presidente da SBOT e professor titular da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), diz que a entidade tem uma comissão de defesa profissional dedicada ao tema e se reúne com operadoras.

Ele afirma entender a lógica das empresas. "Nenhuma seguradora gosta de trabalhar com imprevisibilidade. Toda vez que a coisa sai um pouco da curva, ela glosa", diz. "Racionalmente a gente entende. Só que o colega prestou o serviço." Para Baldy, os números mostram que o trabalho da SBOT junto aos planos ainda não basta. "É um caminho a ser trilhado."

Em nota, a Fenasaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) afirma que a glosa "não é um instrumento de retenção financeira", mas uma ação técnica para proteger os beneficiários contra desperdícios e fraudes.

Na ortopedia, segundo a entidade, os principais motivos são inconsistências nos pedidos de órteses, próteses e materiais especiais, cobranças sem comprovação de uso ou sem autorização prévia, erros de codificação e falta de documentação clínica.

A federação diz que a auditoria técnica incide sobre apenas 5% das solicitações e que, pelas regras da ANS, a operadora precisa justificar cada item glosado com códigos específicos, o que permite ao médico contestar e reverter a cobrança.

Dos ortopedistas que tiveram ao menos uma cirurgia cancelada nos seis meses anteriores à entrevista (74,8% dos que operam), um em cada quatro (25,2%) citou negativa de cobertura ou falta de guia ou autorização do plano entre os motivos.

Scheffer descreve o percurso: o plano aceita a consulta, depois nega a guia para a cirurgia ou recusa um procedimento complementar, glosa e paga pouco. "Imagina esses pacientes do privado desses médicos", diz. "Acaba na judicialização [contra os planos] ou acaba no SUS."

No campo aberto do questionário, 77 dos 274 médicos que deixaram comentários falaram dos planos. Segundo o relatório, eles descrevem assimetria de poder, barreiras administrativas, glosas e pagamento baixo. Outra queixa é a perda de autonomia na escolha de próteses e materiais.

Nos convênios, diz Baldy, cada operadora trabalha com o fornecedor que oferece melhor preço, e o médico precisa se adaptar. Ele vê vantagem no modelo. "Se cada um pede um, você não tem escala para ter bom preço", afirma. Segundo ele, a SBOT tem elaborado pacotes que definem os materiais indicados para cada cirurgia, para evitar abusos e dar previsibilidade de custo às operadoras.

A Fenasaúde afirma que, pelas regras da ANS, o médico define as características técnicas do material e pode indicar marcas de referência, e a operadora avalia a pertinência clínica e oferece um produto equivalente, com registro na Anvisa.

A entidade justifica o rigor com o histórico de fraudes envolvendo "uma minoria de profissionais", como no caso conhecido como máfia das próteses, com superfaturamento e indicação de implantes sem necessidade clínica.

Na avaliação dos médicos, a rede privada é muito mais bem equipada que a pública. A insatisfação com o número de leitos ortopédicos, por exemplo, é de 8,9% nos hospitais privados e de 45,3% no SUS. Com o acesso do paciente à fisioterapia após a cirurgia, é de 33,7% nos planos e de 79,5% no SUS.

A espera, porém, incomoda também nos convênios. Metade (51,3%) dos que operam pelos planos considera o tempo até a cirurgia eletiva incompatível com a gravidade dos casos. No SUS, são 65%.

Baldy atribui parte da demora ao prazo de autorização. A ANS dá às operadoras até 21 dias úteis para garantir uma internação eletiva e, segundo o ortopedista, a espera se alonga quando a empresa pede mais informações ao médico. "A expectativa do paciente é passar no médico e marcar para amanhã. E 21 dias úteis é mais de um mês", diz.

Para a Fenasaúde, o tempo de espera é "multifatorial" e depende da agenda do centro cirúrgico, da disponibilidade da equipe médica, dos exames pré-operatórios e da entrega dos materiais. A federação afirma que o mercado de órteses e próteses tem "histórico de distorções de preços e falta de padronização".

Para Scheffer, os dados mudam a leitura de que os ortopedistas preferem o setor privado porque ele paga melhor. Segundo ele, o SUS passou a remunerar mais procedimentos selecionados, entre eles os de ortopedia, por meio da tabela SUS paulista e do Agora Tem Especialistas. "O SUS é pior que o plano? Nessa especialidade, depende. No pagamento, parece que o plano está muito pior que o SUS."

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Sobre os valores pagos aos médicos, a FenaSaúde afirma que, por respeito à legislação concorrencial, não participa de negociações de preços, tabelas ou honorários.