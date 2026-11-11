A reflexão de Albert Einstein sobre a solidão aos 60 anos toca em uma diferença que pode mudar como você entende o prazer e a dor de estar só na maturidade

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Estar sozinho costuma gerar angústia no início da vida adulta, mas o avanço da idade costuma transformar essa vivência em fonte de serenidade. Dados da psicologia comportamental revelam que a solidão atinge as pessoas de formas muito distintas ao longo das décadas, mostrando que o tempo ensina a mente a apreciar pausas e momentos de introspecção.

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Em 2018, uma ampla sondagem realizada pela BBC em parceria com universidades britânicas ouviu mais de 55 mil pessoas e revelou esse contraste. Cerca de 40% dos jovens entre 16 e 24 anos afirmaram sentir solidão com frequência ou muita frequência, enquanto entre os participantes com mais de 75 anos o índice registrado caiu para 27%.

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O desafio de lidar com o próprio silêncio

A aversão ao confinamento mental sem estímulos externos ficou evidente em um estudo clássico conduzido pela Universidade da Virgínia em 2014. Pesquisadores deixaram voluntários sem aparelhos eletrônicos ou tarefas por 15 minutos em um quarto vazio, com o objetivo de observar como reagiam ao ócio absoluto.

Os resultados chamaram a atenção pela forte rejeição à inércia: para escapar do tédio, voluntários preferiram aplicar choques elétricos em si mesmos por meio de um dispositivo disponível no local. Na experiência, 67% dos homens e 25% das mulheres recorreram à dor física pelo menos uma vez para quebrar o desconforto de ficarem a sós com os próprios pensamentos.

A maturidade como aliada da solitude

A tolerância a esses períodos de quietude tende a crescer com a experiência de vida. Albert Einstein sintetizou essa metamorfose existencial em seu texto "Autorretrato", escrito em 1936, aos 57 anos: "Vivo naquela solidão que é dolorosa na juventude, mas deliciosa nos anos da maturidade."

A psicologia contemporânea valida essa visão ao diferenciar o isolamento indesejado da solitude buscada de maneira voluntária. Pesquisas da Universidade de Rochester demonstraram que breves períodos de recolhimento intencional — como cerca de 15 minutos — já bastam para abrandar emoções intensas e restabelecer o equilíbrio psicológico.

Einstein cultivava o silêncio como ferramenta de foco e reflexão profunda. No livro "Como vejo o mundo", ele se definiu como um solitário por natureza, comparando sua trajetória à de uma carruagem puxada por um único cavalo. Antes de emigrar da Europa, passava horas velejando sozinho em lagos alemães; mais tarde, a partir de 1933, mantinha o hábito de caminhar em silêncio rumo ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos.

Ainda assim, sua busca por recolhimento preservava espaço para conexões humanas autênticas. O cientista tocava violino em conjunto com amigos, respondia a cartas de crianças do mundo todo e recebia visitas com frequência. Saber alternar entre a reclusão criativa e o convívio social definia o equilíbrio de sua rotina.

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Em 1922, durante uma viagem a Tóquio, o físico resumiu sua perspectiva de bem-estar em um bilhete entregue a um mensageiro de hotel: "Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca pelo sucesso aliada à constante inquietação." O manuscrito, arrematado em leilão por mais de US$ 1,5 milhão em 2017, aproximadamente R$ 4,8 milhões, sintetiza a serenidade que muitas pessoas só aprendem a valorizar com a maturidade.