Controle da pressão arterial pós-AVC reduz risco cardiovascular em 21%

O programa de ensaios clínicos Optimal, conduzido pelo Einstein Hospital Israelita por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde, demonstrou, pela primeira vez em um ensaio dedicado a pacientes com histórico de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico ou ataque isquêmico transitório (AIT) prévio, que o controle intensivo da pressão arterial reduz em 21% o risco de novos eventos cardiovasculares graves. Já para pacientes com diabetes tipo 2, a estratégia não apresentou um resultado significativo.

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Os achados foram apresentados nas Sessões Científicas da Associação Americana do Coração 2026 e publicados no The New England Journal of Medicine (NEJM).















Com o objetivo de gerar evidências científicas robustas para guiar o controle da pressão arterial nos milhões de pacientes que sobreviveram ao AVC ao redor do mundo, o Optimal-Stroke acompanhou 4.368 pacientes com pressão arterial elevada e histórico de AVC isquêmico ou AIT por cerca de quatro anos (mediana de 3,9 anos), em 30 centros brasileiros, nas cinco regiões do país. Os participantes foram divididos entre tratamento intensivo, com meta de pressão arterial sistólica (PAS) abaixo de 120 mmHg, e tratamento padrão, com meta abaixo de 140 mmHg.



Os resultados indicam que o controle intensivo (meta de PAS < 120 mmHg) diminuiu a incidência de eventos cardiovasculares graves — morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal e hospitalização por insuficiência cardíaca ou angina instável — de 13,5% no tratamento padrão para 10,9% no grupo intensivo. A abordagem intensiva também foi associada a uma redução de 27% na ocorrência de novos episódios de AVC (4,7% contra 6,4% no grupo padrão).



“A pressão alta é o principal fator de risco modificável para o AVC, e controlá-la é essencial para evitar novos episódios. O estudo avança em uma questão que ainda permanecia em aberto: até onde esse controle intensivo poderia gerar benefícios para os pacientes. Ele ajuda a responder essa questão a partir de uma população diversa, de diferentes contextos socioeconômicos e historicamente pouco representada nos grandes ensaios. Ele demonstra que é possível produzir no Brasil evidências robustas e de relevância internacional”, avalia a neurologista Gisele Sampaio, pesquisadora da Academic Research Organization (ARO) e líder Estudos de Clínicos em Neurologia no Einstein Hospital Israelita, e investigadora principal do estudo.

“Ao mesmo tempo, os resultados reforçam a necessidade de individualizar o tratamento e monitorar cuidadosamente a função renal e os eletrólitos”, acrescenta.

Controle da pressão arterial em pacientes com diabetes tipo 2

O Optimal-Diabetes, ensaio randomizado conduzido em pacientes com diabetes tipo 2, avaliou 9.476 adultos com pressão arterial elevada e alto risco cardiovascular em 33 centros, nas cinco regiões do país. Durante quatro anos, a pesquisa também comparou o controle intensivo da pressão arterial com o tratamento padrão para determinar o impacto na redução de eventos cardiovasculares.



A ocorrência de eventos foi de 6,0% no grupo intensivo contra 6,7% no grupo padrão, diferença que não atingiu significância estatística. Longe de encerrar a discussão sobre o tema, o resultado acrescenta uma evidência relevante a um debate científico ainda em curso sobre um efeito de menor magnitude do controle intensivo da pressão arterial nos indivíduos com diabetes em comparação com os que não têm a condição, e abre caminho para identificar os grupos de pacientes que podem se beneficiar dessa estratégia.















"No paciente com diabetes, a redução do risco cardiovascular é um grande desafio. Nesse sentido, o estudo amplia significativamente o conjunto de evidências disponíveis e ajuda a entender que o benefício do controle intensivo da pressão arterial nestes pacientes pode não ocorrer na mesma intensidade que naqueles que não têm diabetes”, explica a cardiologista Karla Espírito Santo, pesquisadora da ARO, líder de Estudos Clínicos Descentralizados e Modelos Inovadores de Pesquisas no Einstein, e investigadora principal do estudo.



Os dados acrescentam informações relevantes a este debate, especialmente em uma população etnicamente diversa como a brasileira. “Apesar dos resultados serem considerados neutros, é importante considerar a totalidade da evidência existente sobre o tema, que nos sugere que há, sim, um benefício do controle intensivo em pacientes com diabetes, porém em menor magnitude do que em não-diabéticos", completa.



Evidências com impacto global produzidas no Brasil



Os resultados dos ensaios clínicos estabelecem parâmetros para o manejo da hipertensão arterial e auxiliam na prevenção tanto de eventos cardiovasculares agudos – como o infarto agudo do miocárdio e AVC – como também das consequências mais crônicas da doença, como uma evolução para insuficiência cardíaca. A redução desses eventos contribui para aliviar a sobrecarga das UTIs e diminuir os custos para o Sistema Único de Saúde (SUS).



"O programa evidencia a importância de iniciativas como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o Proadi-SUS, para impulsionar o desenvolvimento de pesquisa e inovação em saúde, inclusive pesquisas clínicas, essenciais para gerar evidências científicas para o aprimoramento do SUS", destaca Fernanda De Negri, Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde.

O conjunto de ensaios clínicos Optimal foi conduzido por pesquisadores da Academic Research Organization (ARO) do Einstein Hospital Israelita, em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil por meio do Proadi-SUS e diversos centros de pesquisa, públicos e privados, em todas as regiões do país.

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