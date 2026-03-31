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Aparelhos que medem a pressão arterial em casa são confiáveis?

A tecnologia permite monitorar a saúde sem sair de casa, mas é preciso cuidado; cardiologista explica como escolher e usar os aparelhos corretamente

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
31/03/2026 11:40 - atualizado em 31/03/2026 11:43

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Aparelhos que medem a pressão arterial em casa são confiáveis?
Acompanhar a pressão arterial em casa com o uso correto de aparelhos digitais é crucial para o controle da hipertensão e autocuidado. crédito: Pexels

Aferir a pressão arterial em casa se tornou um hábito comum, mas a dúvida persiste: os aparelhos digitais são realmente confiáveis? A resposta é sim, desde que o equipamento seja validado e utilizado da maneira correta.

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A tecnologia oferece uma ferramenta poderosa para o autocuidado, permitindo um acompanhamento contínuo que complementa as consultas médicas e ajuda a detectar alterações de forma precoce.

O monitoramento residencial é um aliado importante no controle da hipertensão, condição que afeta milhões de pessoas. Manter um registro das medições ajuda o médico a avaliar a eficácia de tratamentos e a fazer ajustes precisos na medicação.

Para as mulheres, em especial, essa atenção é fundamental, já que fatores hormonais ao longo da vida podem influenciar os níveis de pressão.

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Como escolher o aparelho ideal

O primeiro passo é garantir a qualidade do monitor. Procure por aparelhos de braço, que são considerados mais precisos que os de pulso. Verifique se o produto possui certificação do Inmetro, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, idealmente, validação clínica por entidades reconhecidas internacionalmente. Essas certificações asseguram que o equipamento passou por testes rigorosos de precisão e segurança.

Outro ponto crucial é o tamanho da braçadeira. Uma peça muito apertada ou frouxa demais no braço pode levar a resultados incorretos. A maioria dos fabricantes oferece diferentes tamanhos. Meça a circunferência do seu braço para escolher a opção adequada e garantir que a medição seja a mais fiel possível à sua realidade.

Passo a passo para uma medição correta

A forma como você mede a pressão impacta diretamente o resultado. Seguir um pequeno ritual antes de cada aferição é essencial para obter dados confiáveis. O ideal é criar uma rotina e realizar o procedimento sempre nos mesmos horários, como pela manhã e à noite.

Antes de iniciar, certifique-se de que a bexiga está vazia. Evite consumir café, bebidas alcoólicas, fumar ou praticar exercícios físicos nos 30 minutos que antecedem a medição. Sente-se em uma cadeira com as costas apoiadas, pernas descruzadas e os pés firmes no chão. Permaneça em repouso por pelo menos cinco minutos em um ambiente calmo.

Posicione a braçadeira no braço, cerca de dois a três centímetros acima da dobra do cotovelo, e apoie o braço em uma superfície na altura do coração. Durante a medição, não fale nem se movimente. Realize duas ou três medições com intervalo de um minuto entre elas e anote o valor médio. Leve sempre seu registro de medições para a consulta médica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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