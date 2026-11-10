Perda auditiva deve afetar 700 milhões de pessoas até 2050: saiba os riscos

Nesta terça-feira (10/11), é lembrado o Dia Nacional de Combate à Surdez, data que reforça a importância dos cuidados com a saúde auditiva. O tema ganha ainda mais relevância diante de um alerta de que a perda auditiva não tratada também está associada ao aumento do risco de declínio cognitivo e demência, incluindo a doença de Alzheimer.

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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 430 milhões de pessoas em todo o mundo necessitam de reabilitação para tratar uma perda auditiva incapacitante. A projeção é ainda mais preocupante, até 2050 mais de 700 milhões de pessoas, o equivalente a uma em cada dez no planeta, poderão apresentar esse tipo de comprometimento auditivo. Os dados mais recentes da entidade também estimam que 2,5 bilhões de pessoas terão algum grau de perda auditiva até esse período.













O otorrinolaringologista e professor da Afya Ipatinga, Lauro Nunes de Oliveira Filho, comenta que as causas podem variar conforme a idade.







Na infância, destacam-se fatores genéticos, infecções durante a gestação, complicações no nascimento, meningites e infecções de ouvido

Na vida adulta, as principais causas incluem exposição prolongada a ruídos intensos, doenças, traumatismos e uso de medicamentos que podem prejudicar a audição

Já no envelhecimento, é comum a presbiacusia, perda auditiva progressiva relacionada à idade, que afeta principalmente a compreensão da fala







“Uma das principais causas evitáveis é a exposição excessiva ao ruído, que pode danificar permanentemente estruturas do ouvido interno responsáveis pela transmissão dos sons ao cérebro. O risco depende tanto da intensidade sonora quanto do tempo de exposição. Por isso, é importante evitar períodos prolongados em ambientes muito barulhentos, como shows, festas e locais de trabalho com máquinas ruidosas. Nessas situações, recomenda-se utilizar protetores auditivos, manter distância das fontes de ruído e fazer pausas em ambientes silenciosos”.

O especialista também destaca que durante o uso de fones de ouvido, recomenda-se evitar volumes elevados por períodos prolongados, mantendo o volume abaixo de 60% da capacidade máxima. Outras medidas preventivas incluem manter a vacinação em dia, tratar doenças do ouvido, evitar a automedicação e controlar condições como diabetes e hipertensão. A perda auditiva incapacitante é caracterizada por uma redução superior a 35 decibéis no ouvido com melhor capacidade de audição. Segundo a OMS, quase 80% das pessoas que convivem com essa condição estão em países de baixa e média renda.

O envelhecimento também é um fator relevante, entre pessoas com mais de 60 anos, mais de 25% apresentam perda auditiva incapacitante. Dr Lauro Filho explica que a perda auditiva pode surgir de forma súbita ou gradual, afetar um ou ambos os ouvidos e ocorrer em qualquer idade.

Entre os sinais mais comuns estão a necessidade de pedir que as pessoas repitam o que disseram, dificuldade para compreender conversas em ambientes ruidosos, impressão de que os outros falam baixo ou de forma pouco clara, aumento do volume da televisão e dificuldade para acompanhar conversas em grupo. O zumbido também pode estar associado à perda auditiva. Muitas pessoas continuam ouvindo os sons, mas têm dificuldade para compreender as palavras e nem sempre percebem a alteração, que pode ser identificada primeiro por familiares.

“Quando as dificuldades auditivas se tornam frequentes e interferem na comunicação, é importante procurar um otorrinolaringologista. A avaliação clínica e a audiometria permitem identificar o tipo e o grau da perda auditiva. A perda súbita, especialmente em um ouvido, com ou sem zumbido ou tontura, exige atendimento imediato, preferencialmente nas primeiras 24 horas. Nas crianças, os sinais podem incluir atraso na fala e dificuldades de aprendizagem, enquanto nos idosos a perda gradual pode ser confundida com desatenção ou alterações de memória”, explica.













“Vale lembrar que a perda auditiva pode ocorrer em qualquer idade, e sua identificação precoce é fundamental para preservar a comunicação e a qualidade de vida”, complementa.

Impactos na saúde cerebral

Uma revisão integrativa publicada no Brazilian Journal of Biological Sciences, que analisou 20 artigos científicos disponíveis nas bases SciELO e PubMed, reforça a relação entre perda auditiva e demência. De acordo com os resultados, a deficiência auditiva é um fator de risco significativo para o comprometimento cognitivo, estando associada a uma parcela estimada entre 7% e 12,9% dos casos de demência. A análise também aponta que entre 60% e 90% dos pacientes com demência apresentam algum grau de deficiência auditiva, condição relacionada à atrofia cerebral e a prejuízos na memória.

O neurologista da Afya Montes Claros, Marcelo José da Silva de Magalhães, explica que diferentes teorias buscam explicar como a dificuldade para ouvir pode aumentar o risco de comprometimento da memória. Uma delas está relacionada à redução da interação social.

“Ao apresentar dificuldades para acompanhar conversas, o indivíduo pode ter seu relacionamento com amigos e familiares prejudicado, favorecendo o isolamento e a diminuição dos estímulos sociais. Como consequência, pode deixar de participar de eventos, assistir a programas de televisão ou mesmo acompanhar vídeos pelo celular”.

Além disso, o próprio isolamento social pode desencadear alterações no humor, incluindo transtornos depressivos, que também são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de demência entre os idosos.

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