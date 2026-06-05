Zumbido no ouvido: entenda o que pode ser e como buscar tratamento
Não ignore esse sinal do seu corpo: conheça as causas do tinnitus, desde excesso de cera a outras doenças, e veja os tratamentos disponíveis
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O zumbido no ouvido, também conhecido como tinnitus, é a percepção de um som sem que haja uma fonte sonora externa. Muitas pessoas descrevem como um apito, chiado ou zunido constante ou intermitente. É importante entender que o zumbido não é uma doença, mas sim um sintoma de que algo no sistema auditivo ou em outras partes do corpo não está funcionando como deveria.
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As causas para o tinnitus são variadas e podem estar relacionadas a diversos fatores. Identificar a origem do problema é o primeiro passo para o tratamento adequado. Entre as mais comuns estão:
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Exposição a ruídos altos: Frequentemente associada a danos nas células ciliadas do ouvido interno.
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Acúmulo de cera: O excesso de cera pode obstruir o canal auditivo e causar o zumbido.
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Perda auditiva relacionada à idade: O envelhecimento natural do sistema auditivo pode levar ao surgimento do sintoma.
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Doenças subjacentes: Condições como a Doença de Ménière, problemas na articulação da mandíbula (ATM) ou alterações cardiovasculares podem estar por trás do zumbido.
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Uso de medicamentos: Certos remédios podem ser ototóxicos, ou seja, prejudiciais ao sistema auditivo. A lista inclui alguns tipos de antibióticos, diuréticos, anti-inflamatórios e quimioterápicos.
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Fatores emocionais: Níveis elevados de estresse e ansiedade podem desencadear ou agravar a percepção do zumbido.
Diagnóstico e quando procurar um médico
Se o zumbido for persistente, alto ou começar a afetar sua qualidade de vida, é fundamental procurar um médico otorrinolaringologista. O profissional fará uma avaliação clínica detalhada e poderá solicitar exames como a audiometria para identificar a causa e o grau de qualquer perda auditiva associada.
Como é feito o tratamento?
O tratamento do zumbido é direcionado à sua causa. Embora nem sempre seja possível eliminar o som completamente, diversas abordagens podem aliviar o incômodo e melhorar significativamente o bem-estar do paciente. As opções incluem:
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Remoção de cera: Um procedimento simples de limpeza realizado pelo médico quando o excesso de cera é a causa.
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Aparelhos auditivos: Em casos de perda auditiva, esses dispositivos amplificam os sons externos, o que pode ajudar a mascarar o zumbido.
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Terapia sonora: Utiliza sons externos, como ruído branco ou sons da natureza, para "treinar" o cérebro a ignorar o zumbido.
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Aconselhamento e terapias: Terapias como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) ajudam o paciente a lidar com o impacto emocional do tinnitus.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.