Zumbido no ouvido: como o cérebro cria um som fantasma após danos na cóclea e quando o sintoma exige atenção

O zumbido no ouvido, também chamado de tinnitus, descreve um apito, chiado, cigarra ou pressão sonora constante. Esse som não vem do ambiente. No entanto, a pessoa o percebe como se estivesse dentro da cabeça ou no fundo do ouvido. A experiência costuma causar estranhamento, sobretudo quando surge depois de um show, de um fone de ouvido muito alto ou em momentos de silêncio total.

Em termos médicos, o zumbido não representa uma doença isolada. Em vez disso, ele funciona como um sintoma ligado a alterações no sistema auditivo e no cérebro. Ele pode permanecer de forma passageira, durando minutos ou horas, ou se tornar persistente, acompanhando o indivíduo por meses ou anos. Fonoaudiologia e neurologia descrevem esse fenômeno como uma combinação de dano periférico na cóclea e uma reação central no córtex auditivo, que tenta se adaptar à perda de som.

Como sons intensos danificam a cóclea e provocam zumbido no ouvido?

A palavra-chave para entender o zumbido no ouvido é cóclea, a estrutura em forma de caracol localizada no ouvido interno. Dentro dela existem as células ciliadas, que transformam vibrações sonoras em impulsos elétricos enviados ao cérebro. Quando ocorre exposição a sons intensos como caixas de som potentes, maquinário industrial, fogos de artifício ou uso prolongado de fones altos , essas células sofrem lesões.

Uma analogia comum compara as células ciliadas a uma grama delicada. Um som muito forte funciona como um peso que passa sobre essa grama. Em algumas situações, ela se levanta de novo após um tempo de descanso. Em outras, porém, permanece amassada de forma permanente. Quando o dano permanece temporário, o zumbido costuma desaparecer em horas ou dias. No entanto, quando o trauma se repete ao longo dos anos, parte dessas células se perde. Assim, a audição pode ficar comprometida de forma duradoura.

Com menos células ciliadas funcionais, o cérebro recebe menos estímulos de certas frequências sonoras. Essa perda de informação desencadeia o fenômeno do som fantasma. O sistema nervoso central tenta compensar a falta de sinal e aumenta o ganho interno, como um rádio ajustado para um volume maior na tentativa de captar uma estação fraca. Nesse processo de amplificação, circuitos do córtex auditivo e de outras áreas geram atividade espontânea. A pessoa então percebe essa atividade como zumbido no ouvido.

Por que o cérebro cria um som fantasma e o silêncio piora o tinnitus?

Do ponto de vista neurológico, o córtex auditivo funciona como um mapa das frequências que chegam da cóclea. Quando um grupo de células ciliadas sofre dano, esse mapa ganha lacunas. Para não deixar áreas ociosas, o cérebro reorganiza as conexões e aumenta a sensibilidade dos neurônios vizinhos. Essa reorganização produz disparos elétricos descoordenados. Em seguida, o sistema interpreta esses disparos como som, mesmo na ausência de estímulos externos.

Nesse ponto, surge a sensação de som fantasma. O cérebro, na prática, preenche o vazio deixado pela perda auditiva. Além disso, estudos em neuroimagem mostram aumento de atividade em pessoas com zumbido crônico. Esse aumento ocorre não só no córtex auditivo, mas também em regiões ligadas à atenção e às emoções. Essa rede integrada ajuda a explicar por que, quanto mais a pessoa se concentra no ruído interno, maior tende a ficar a percepção do tinnitus.

O silêncio absoluto também exerce papel importante nesse cenário. Em ambientes muito silenciosos, como um quarto à noite, o cérebro não recebe distrações sonoras externas. Sem competição de outros ruídos, o zumbido no ouvido ganha destaque, como um relógio que parece muito mais alto quando a casa permanece silenciosa. Por isso, muitas pessoas relatam piora do sintoma justamente na hora de dormir ou em momentos de descanso.

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Qual a diferença entre zumbido temporário e zumbido crônico?

Na prática clínica, os profissionais diferenciam o zumbido temporário do zumbido crônico principalmente pela duração do sintoma. De forma geral:

O zumbido temporário aparece logo após a exposição a som intenso, alterações de pressão ou episódios agudos e tende a regredir em horas ou poucos dias.

O zumbido crônico permanece por mais de três a seis meses e a pessoa o percebe com frequência ao longo da maior parte dos dias.

Depois de um show ou festa, muitas pessoas notam a audição abafada e um apito transitório. Nesse caso, ocorre uma espécie de fadiga auditiva. As células ciliadas ficam temporariamente sobrecarregadas, e o cérebro reage com maior ganho interno. Se o ouvido recebe tempo de descanso adequado e a exposição intensa não se repete constantemente, o sistema tende a se recuperar.

Já o zumbido crônico se relaciona com perda auditiva permanente por ruído, envelhecimento (presbiacusia), infecções prévias, uso de certos medicamentos ototóxicos ou outras patologias. Nesses casos, o cérebro mantém um padrão de atividade espontânea alterado. Assim, o som fantasma passa a fazer parte da rotina auditiva. A intensidade pode variar de dia para dia, influenciada por fatores como cansaço, estresse e nível de atenção.

Estresse, ATM e outras causas secundárias de zumbido no ouvido

Embora o dano coclear por som intenso represente uma causa central do tinnitus, o zumbido no ouvido também se relaciona a outros fatores. O estresse crônico, por exemplo, altera a liberação de hormônios e neurotransmissores que modulam a atividade cerebral, inclusive nas áreas auditivas. Em estados de tensão, o sistema nervoso entra em alerta. Desse modo, ele amplifica a percepção de qualquer sinal interno, incluindo o som fantasma.

Outro elemento relevante é a articulação temporomandibular (ATM), que conecta a mandíbula ao crânio, próxima ao ouvido. Problemas como bruxismo, má oclusão ou sobrecarga muscular na região cervical influenciam vias nervosas que se comunicam com o sistema auditivo. Nesses casos, o zumbido pode piorar ao mastigar, bocejar, apertar os dentes ou movimentar o pescoço. Esse padrão indica um componente somatossensorial na origem do sintoma.

Além disso, condições como alterações vasculares, hipertensão arterial, acúmulo de cera, infecções do ouvido médio, disfunções metabólicas e uso de medicamentos específicos (alguns antibióticos, diuréticos e quimioterápicos) também se associam ao zumbido. Por esse motivo, a avaliação clínica geralmente envolve uma abordagem multiprofissional, com fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e, quando necessário, neurologista ou outros especialistas.

Higiene auditiva, cuidados diários e quando procurar um médico?

A adoção de hábitos de higiene auditiva representa uma das principais formas de prevenir o zumbido no ouvido e sua progressão. Entre as medidas mais citadas por profissionais da área estão:

Evitar exposição prolongada a sons intensos, especialmente em shows, boates e atividades com ruído ocupacional, utilizando protetores auriculares quando indicado.

Controlar o volume de fones de ouvido, priorizando níveis moderados e períodos de uso limitados.

Fazer pausas regulares em ambientes barulhentos para permitir o descanso das células ciliadas.

Manter acompanhamento auditivo periódico em pessoas que trabalham com som ou que já apresentam perda de audição.

No dia a dia, especialistas também alertam para o uso inadequado de hastes flexíveis e objetos pontiagudos no canal auditivo. Esses itens podem causar lesões ou empurrar a cera para dentro. A limpeza interna do ouvido, quando realmente necessária, deve ocorrer sob orientação de um profissional de saúde. Além disso, o sono adequado, a prática de técnicas de relaxamento e o controle do estresse costumam ajudar a reduzir a percepção do tinnitus.

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Buscar avaliação médica torna-se especialmente importante nas seguintes situações:

Zumbido no ouvido que surge de forma súbita, sem motivo aparente, principalmente se acompanhado de perda de audição ou tontura. Som semelhante a pulsação ou batimentos, que acompanha o ritmo cardíaco. Persistência do zumbido por semanas, com interferência na concentração, no sono ou nas atividades diárias. Histórico de exposição intensa a ruído, uso de medicamentos ototóxicos ou presença de doenças associadas, como hipertensão, diabetes e alterações na ATM.