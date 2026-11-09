Assine
overlay
Início Bem viver
BEM VIVER

Relacionamento após os 60: conselho de psiquiatra parece ir contra a vida a dois, mas aponta um cuidado para evitar que a convivência constante desgaste o casal

Especialistas de Harvard revelam como a técnica do duplo espaço ajuda casais a evitarem desgastes na rotina e a renovarem a cumplicidade

Publicidade
Carregando...
Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
09/11/2026 16:41

compartilhe

×
Relacionamento após os 60: conselho de psiquiatra parece ir contra a vida a dois, mas aponta um cuidado para evitar que a convivência constante desgaste o casal
O equilíbrio entre proximidade e espaço individual é chave para a vitalidade da relação em casais maduros após anos de convivência crédito: Imagem Ilustrativa de IA

Trabalhar, criar os filhos e cumprir obrigações diárias consomem trinta ou quarenta anos da vida de muitas pessoas. Diante dessa rotina acelerada, a aposentadoria surge como a oportunidade de aproveitar a companhia do cônjuge. A convivência contínua após as primeiras semanas, contudo, pode trazer decepções para alguns casais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pequenos hábitos começam a incomodar, os diálogos diminuem e até as idas ao supermercado passam a ocorrer sempre em dupla. Essa dinâmica afasta o cenário romântico idealizado, embora a mudança não signifique o fim dos sentimentos.

Leia Mais

Em entrevista publicada pelo "Harvard Gazette", a psiquiatra de Harvard Jacqueline Olds explica que casais com excesso de convivência sentem vontade de "passar um pouco mais de tempo separados". A médica esclarece que o desejo "não significa que não estejam mais apaixonados".

O psiquiatra de Harvard Richard Schwartz complementa a visão ao apontar o risco de sufocamento na rotina: "tempo demais juntos e você acaba se sentindo sufocado, um pouco claustrofóbico". Segundo o especialista, o excesso de proximidade prejudica "essa curiosidade pelo outro que é realmente essencial para manter a vitalidade de um casamento".

Como funciona a regra do duplo espaço

Para contornar o desgaste, a técnica do duplo espaço ganhou destaque no "Grazia.it". A prática consiste em duas orientações simples:

  • manter um espaço individual para cada um dentro de casa;

  • passar pelo menos duas horas diárias separados.

A meta é retomar atividades pessoais sem a presença sistemática do parceiro ao redor. Enquanto um caminha, encontra amigos ou realiza reparos caseiros, o outro lê, cuida do jardim ou faz o que preferir. A aplicação dispensa mudanças radicais ou grandes deslocamentos pela cidade.

O distanciamento intencional não representa separação de quartos ou fuga da relação conjugal. O excesso de afastamento também gera prejuízos. Schwartz alerta: "muita separação e as pessoas tendem a se afastar, a se tornarem menos presentes umas para as outras".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ponto de equilíbrio depende das características de cada união. Schwartz destaca que "o que funciona para um pode não funcionar para o outro". Por essa razão, impor duas horas de isolamento a um cônjuge sem essa necessidade é contraproducente. A recomendação consiste em conversar para estabelecer uma rotina adequada para ambos.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay