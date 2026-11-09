Relacionamento após os 60: conselho de psiquiatra parece ir contra a vida a dois, mas aponta um cuidado para evitar que a convivência constante desgaste o casal

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Trabalhar, criar os filhos e cumprir obrigações diárias consomem trinta ou quarenta anos da vida de muitas pessoas. Diante dessa rotina acelerada, a aposentadoria surge como a oportunidade de aproveitar a companhia do cônjuge. A convivência contínua após as primeiras semanas, contudo, pode trazer decepções para alguns casais.

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Pequenos hábitos começam a incomodar, os diálogos diminuem e até as idas ao supermercado passam a ocorrer sempre em dupla. Essa dinâmica afasta o cenário romântico idealizado, embora a mudança não signifique o fim dos sentimentos.

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Em entrevista publicada pelo "Harvard Gazette", a psiquiatra de Harvard Jacqueline Olds explica que casais com excesso de convivência sentem vontade de "passar um pouco mais de tempo separados". A médica esclarece que o desejo "não significa que não estejam mais apaixonados".

O psiquiatra de Harvard Richard Schwartz complementa a visão ao apontar o risco de sufocamento na rotina: "tempo demais juntos e você acaba se sentindo sufocado, um pouco claustrofóbico". Segundo o especialista, o excesso de proximidade prejudica "essa curiosidade pelo outro que é realmente essencial para manter a vitalidade de um casamento".

Como funciona a regra do duplo espaço

Para contornar o desgaste, a técnica do duplo espaço ganhou destaque no "Grazia.it". A prática consiste em duas orientações simples:

manter um espaço individual para cada um dentro de casa;

passar pelo menos duas horas diárias separados.

A meta é retomar atividades pessoais sem a presença sistemática do parceiro ao redor. Enquanto um caminha, encontra amigos ou realiza reparos caseiros, o outro lê, cuida do jardim ou faz o que preferir. A aplicação dispensa mudanças radicais ou grandes deslocamentos pela cidade.

O distanciamento intencional não representa separação de quartos ou fuga da relação conjugal. O excesso de afastamento também gera prejuízos. Schwartz alerta: "muita separação e as pessoas tendem a se afastar, a se tornarem menos presentes umas para as outras".

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O ponto de equilíbrio depende das características de cada união. Schwartz destaca que "o que funciona para um pode não funcionar para o outro". Por essa razão, impor duas horas de isolamento a um cônjuge sem essa necessidade é contraproducente. A recomendação consiste em conversar para estabelecer uma rotina adequada para ambos.