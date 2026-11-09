Relacionamento após os 60: conselho de psiquiatra parece ir contra a vida a dois, mas aponta um cuidado para evitar que a convivência constante desgaste o casal
Especialistas de Harvard revelam como a técnica do duplo espaço ajuda casais a evitarem desgastes na rotina e a renovarem a cumplicidade
compartilhe
Trabalhar, criar os filhos e cumprir obrigações diárias consomem trinta ou quarenta anos da vida de muitas pessoas. Diante dessa rotina acelerada, a aposentadoria surge como a oportunidade de aproveitar a companhia do cônjuge. A convivência contínua após as primeiras semanas, contudo, pode trazer decepções para alguns casais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Pequenos hábitos começam a incomodar, os diálogos diminuem e até as idas ao supermercado passam a ocorrer sempre em dupla. Essa dinâmica afasta o cenário romântico idealizado, embora a mudança não signifique o fim dos sentimentos.
Leia Mais
Adeus amor no automático: esse é o jeito mais estável de fortalecer o casal com 3 hábitos simples
'Deixamos de ser um casal e viramos amigos': como se reconectar depois de ter filhos
Casal evita conflitos para manter a paz no relacionamento, mas hábito silencioso esconde risco grave à saúde mental que poucos casais conseguem identificar
Em entrevista publicada pelo "Harvard Gazette", a psiquiatra de Harvard Jacqueline Olds explica que casais com excesso de convivência sentem vontade de "passar um pouco mais de tempo separados". A médica esclarece que o desejo "não significa que não estejam mais apaixonados".
O psiquiatra de Harvard Richard Schwartz complementa a visão ao apontar o risco de sufocamento na rotina: "tempo demais juntos e você acaba se sentindo sufocado, um pouco claustrofóbico". Segundo o especialista, o excesso de proximidade prejudica "essa curiosidade pelo outro que é realmente essencial para manter a vitalidade de um casamento".
Como funciona a regra do duplo espaço
Para contornar o desgaste, a técnica do duplo espaço ganhou destaque no "Grazia.it". A prática consiste em duas orientações simples:
manter um espaço individual para cada um dentro de casa;
passar pelo menos duas horas diárias separados.
A meta é retomar atividades pessoais sem a presença sistemática do parceiro ao redor. Enquanto um caminha, encontra amigos ou realiza reparos caseiros, o outro lê, cuida do jardim ou faz o que preferir. A aplicação dispensa mudanças radicais ou grandes deslocamentos pela cidade.
O distanciamento intencional não representa separação de quartos ou fuga da relação conjugal. O excesso de afastamento também gera prejuízos. Schwartz alerta: "muita separação e as pessoas tendem a se afastar, a se tornarem menos presentes umas para as outras".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O ponto de equilíbrio depende das características de cada união. Schwartz destaca que "o que funciona para um pode não funcionar para o outro". Por essa razão, impor duas horas de isolamento a um cônjuge sem essa necessidade é contraproducente. A recomendação consiste em conversar para estabelecer uma rotina adequada para ambos.