Você sabe o ritmo do seu coração? Saiba como prevenir arritmias cardíacas

O coração bate milhares de vezes por dia, mas nem sempre o ritmo está em sintonia com a saúde. Palpitações, tonturas e desmaios podem parecer episódios isolados, mas também podem indicar alterações no funcionamento elétrico do órgão. Para chamar a atenção da população para esses sinais, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) promove, em novembro, a campanha Coração na batida certa 2026, com o tema “Você sabe o ritmo do seu coração?”.



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A iniciativa ganha destaque no dia 12 de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, e busca ampliar a conscientização sobre os fatores de risco, os sintomas, a prevenção e as possibilidades de diagnóstico e tratamento dessas condições.



A dimensão do problema aparece nos dados da publicação Estatística Cardiovascular – Brasil 2026: aproximadamente 2,1 milhões de brasileiros viviam com fibrilação atrial ou flutter atrial em 2023, e cerca de 12,4 mil mortes foram atribuídas a essas arritmias no mesmo ano. Entre 1990 e 2023, o número estimado de pessoas afetadas passou de 668 mil para 2,1 milhões, crescimento superior a 200%, associado principalmente ao crescimento e ao envelhecimento da população.



“Muitas pessoas só se preocupam com o coração quando sentem dor ou apresentam algum sintoma mais intenso, mas as alterações no ritmo cardíaco também podem passar despercebidas. Por isso, precisamos ampliar a conscientização sobre as arritmias e mostrar que investigar os sinais, mesmo quando parecem passageiros, pode fazer diferença na prevenção de complicações. A campanha é um convite para que cada pessoa olhe com mais atenção para a própria saúde cardiovascular”, afirma o cardiologista Cristiano Faria Pisani, especialista em eletrofisiologia e presidente da Sobrac.



Quando o coração sai do ritmo



As arritmias cardíacas são alterações na formação ou na condução dos impulsos elétricos responsáveis pelos batimentos do coração. Elas podem fazer o órgão bater rápido demais, devagar ou de maneira irregular. Embora algumas sejam benignas, outras podem provocar complicações importantes, como desmaios, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e, em determinadas situações, morte súbita.



Uma das condições que merece atenção especial é a fibrilação atrial, considerada a arritmia sustentada mais frequente. Sua ocorrência aumenta com a idade e está associada a maior risco de AVC e insuficiência cardíaca. O diagnóstico e o tratamento adequados são fundamentais para reduzir esses riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.



“Nem toda palpitação significa que a pessoa tem uma arritmia grave, mas também não é recomendado ignorar os sintomas ou se acostumar com eles. Desmaios sem explicação, tonturas associadas às palpitações e episódios de perda de consciência precisam ser investigados, principalmente quando existe histórico familiar de problemas cardíacos ou morte súbita. Identificar uma alteração precocemente permite avaliar os riscos e definir a melhor conduta para cada paciente”, explica a cardiologista e arritmologista Veridiana De Andrade, coordenadora da campanha Coração na Batida Certa da Sobrac.



Prevenção também é saber como agir



Além de estimular o reconhecimento dos sintomas e a avaliação cardiovascular individualizada, a campanha destaca a importância do controle dos fatores de risco, do acompanhamento médico e da disseminação de informações confiáveis sobre as arritmias.



Medidas como controlar a pressão arterial e o diabetes, manter um peso adequado, praticar atividade física regularmente e evitar o consumo excessivo de álcool contribuem para a saúde cardiovascular. Dispositivos como smartwatches também podem ajudar a identificar possíveis alterações no ritmo cardíaco, mas não substituem a avaliação e o diagnóstico realizados por profissionais de saúde.



A mobilização inclui ainda orientações sobre como reconhecer uma parada cardíaca e agir rapidamente. Diante de uma pessoa inconsciente que não respira normalmente, é fundamental acionar o serviço de emergência, iniciar as compressões torácicas e utilizar um desfibrilador externo automático (DEA), quando disponível, seguindo as orientações recebidas.



“A prevenção não se resume a fazer exames ou procurar um médico quando algo parece errado. Ela também envolve conhecer os fatores de risco, manter o acompanhamento de saúde e saber reconhecer uma situação de emergência. No caso de uma parada cardíaca, a rapidez da resposta é fundamental: acionar o socorro e iniciar as compressões torácicas pode aumentar as chances de sobrevivência. Informação e preparo também salvam vidas”, reforça Veridiana.



Desde 2007, a campanha Coração na Batida Certa busca para conscientizar a população sobre os distúrbios do ritmo cardíaco e a morte súbita. As ações envolvem atividades educativas, orientações à população e iniciativas de divulgação sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e ressuscitação cardiopulmonar.



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Com a pergunta “Você sabe o ritmo do seu coração?”, a campanha de 2026 reforça uma mensagem essencial: conhecer os sinais, investigar sintomas e saber como agir em uma emergência são atitudes que podem fazer a diferença.

