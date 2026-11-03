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SAÚDE MENTAL

Psicólogo no SUS: saiba como ter acesso a terapia gratuita passo a passo

Descubra os caminhos para iniciar o atendimento psicológico gratuito na UBS, no CAPS ou on-line; entenda os benefícios para a sua saúde mental

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
03/11/2026 17:48 - atualizado em 03/11/2026 18:03

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Psicólogo no SUS: saiba como ter acesso a terapia gratuita passo a passo
Sessões de psicoterapia são um dos serviços de saúde mental oferecidos gratuitamente pelo SUS crédito: Freepik

O atendimento com psicólogo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é gratuito para a população. A assistência psicológica no SUS oferece diferentes caminhos para quem busca apoio e acompanhamento. As opções para iniciar o tratamento com psicólogo incluem a Unidade Básica de Saúde (UBS), as equipes multiprofissionais da eMulti, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o atendimento on-line.

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Caminhos para conseguir atendimento com psicólogo

O caminho mais comum para conseguir terapia gratuita pelo SUS começa na Unidade Básica de Saúde (UBS). A partir desse atendimento na Atenção Primária, o usuário conta com diferentes opções de assistência no sistema:

  • a Unidade Básica de Saúde (UBS), que representa o início mais comum para o atendimento;

  • as equipes multiprofissionais conhecidas como eMulti;

  • os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

  • o teleatendimento on-line, oferecido para alguns públicos por meio do aplicativo "Meu SUS Digital".

Como funciona a psicoterapia e o que esperar do tratamento

Um dos cuidados oferecidos no SUS é a psicoterapia. Esse tratamento é realizado por meio de conversas regulares entre a pessoa e um profissional treinado.

O profissional treinado aplica técnicas psicológicas estruturadas para ajudar a entender e a mudar o que causa sofrimento, como pensamentos, emo

  • pensamentos que causam sofrimento;

  • emoções que causam sofrimento;

  • comportamentos que causam sofrimento.

A psicoterapia pode ser feita de forma individual ou em grupo. O tratamento é indicado em quadros como depressão e ansiedade, podendo ocorrer de forma isolada, isto é, sozinha, ou junto com medicamentos.

Atenção Primária no cuidado da depressão e da ansiedade

Segundo as linhas de cuidado do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de depressão e de ansiedade pode ser cuidada na Atenção Primária. Para esse acompanhamento, a Atenção Primária conta com apoios previstos na rede:

  • apoio de equipes multiprofissionais;

  • apoio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Para alguns públicos, o cuidado psicológico também inclui o teleatendimento on-line realizado pelo aplicativo "Meu SUS Digital".

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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