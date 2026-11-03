Psicólogo no SUS: saiba como ter acesso a terapia gratuita passo a passo

O atendimento com psicólogo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é gratuito para a população. A assistência psicológica no SUS oferece diferentes caminhos para quem busca apoio e acompanhamento. As opções para iniciar o tratamento com psicólogo incluem a Unidade Básica de Saúde (UBS), as equipes multiprofissionais da eMulti, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o atendimento on-line.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Caminhos para conseguir atendimento com psicólogo

O caminho mais comum para conseguir terapia gratuita pelo SUS começa na Unidade Básica de Saúde (UBS). A partir desse atendimento na Atenção Primária, o usuário conta com diferentes opções de assistência no sistema:

a Unidade Básica de Saúde (UBS), que representa o início mais comum para o atendimento;

as equipes multiprofissionais conhecidas como eMulti;

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

o teleatendimento on-line, oferecido para alguns públicos por meio do aplicativo "Meu SUS Digital".

Como funciona a psicoterapia e o que esperar do tratamento

Um dos cuidados oferecidos no SUS é a psicoterapia. Esse tratamento é realizado por meio de conversas regulares entre a pessoa e um profissional treinado.

O profissional treinado aplica técnicas psicológicas estruturadas para ajudar a entender e a mudar o que causa sofrimento, como pensamentos, emo

pensamentos que causam sofrimento;

emoções que causam sofrimento;

comportamentos que causam sofrimento.

A psicoterapia pode ser feita de forma individual ou em grupo. O tratamento é indicado em quadros como depressão e ansiedade, podendo ocorrer de forma isolada, isto é, sozinha, ou junto com medicamentos.

Atenção Primária no cuidado da depressão e da ansiedade

Segundo as linhas de cuidado do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de depressão e de ansiedade pode ser cuidada na Atenção Primária. Para esse acompanhamento, a Atenção Primária conta com apoios previstos na rede:

apoio de equipes multiprofissionais;

apoio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Para alguns públicos, o cuidado psicológico também inclui o teleatendimento on-line realizado pelo aplicativo "Meu SUS Digital".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima