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Neurocientista sai para caminhar quando tem um dia ruim, mas a explicação para esse hábito vai além do bem-estar emocional e envolve o funcionamento do cérebro

Aprenda como uma pausa de segundos ativa o cérebro racional e confira hábitos práticos para evitar conflitos e viver com muito mais serenidade

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
03/11/2026 14:27

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Neurocientista sai para caminhar quando tem um dia ruim, mas a explicação para esse hábito vai além do bem-estar emocional e envolve o funcionamento do cérebro
Caminhar diariamente, um hábito que favorece o raciocínio e o controle da impulsividade, estimulando as funções cerebrais crédito: (Créditos: depositphotos.com / bogdan.hoda)

Em entrevista à revista "Lecturas", a neurocientista Nuria Martín Muyo, autora da obra "La trampa de la emoción" (A Armadilha da Emoção), explica que o cérebro humano opera de modo semelhante a um motor híbrido. O funcionamento se divide entre o sistema límbico e o sistema racional.

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O cérebro límbico busca a sobrevivência imediata por meio de pensamentos emocionais e consome pouca energia. Esse circuito gera uma visão afunilada diante de problemas, fazendo tudo parecer desastroso. Já a área racional consome muito combustível e recebe menos uso no dia a dia.

A pausa de segundos contra o impulso

A reação límbica funciona como um disparo rápido, involuntário e inconsciente. Para evitar condutas impensadas ao receber notícias perturbadoras ou vivenciar atritos, a especialista recomenda estabelecer uma pausa intencional de 10, 15 ou até 30 segundos.

Essa pequena interrupção abre espaço para examinar o cenário com serenidade e identificar diferentes desdobramentos. O intervalo concede ao cérebro racional a oportunidade de intervir na tomada de decisões antes de qualquer resposta verbal.

A neurocientista defende o estímulo constante das funções executivas do córtex pré-frontal, como a memória de trabalho temporal e a regulação dos impulsos. A memória preservada viabiliza a leitura compreensiva, a conexão de ideias e a resolução de cálculos complexos.

Hábitos para exercitar o cérebro

Determinadas práticas rotineiras fortalecem as capacidades cognitivas e reduzem a impulsividade:

  • ir às compras no supermercado sem consultar a lista anotada previamente, conferindo o papel apenas antes de realizar o pagamento;

  • memorizar uma frase extensa a cada dia para exercitar a retenção temporária;

  • ler por cinco minutos e redigir um resumo com o significado profundo do conteúdo sem olhar o texto;

  • caminhar entre 20 e 30 minutos diariamente para favorecer o raciocínio;

  • andar ao menos 20 minutos depois das refeições para espairecer e analisar a causa de reações emocionais;

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  • manter horários fixos de repouso noturno antes da meia-noite, substituindo pensamentos intrusivos pelo planejamento de viagens com a família.


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