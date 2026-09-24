Especialistas revelam que pausa de 12 segundos antes de finalizar pedido online evita gasto desnecessário e combate vício em compras
O método que ignora a facilidade dos pagamentos instantâneos; descubra o que acontece na sua mente durante esse curto período de reflexão
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Pode parecer simples demais para ser verdade, mas uma pausa de apenas 12 segundos antes de finalizar uma compra pode ser o que separa você de um gasto desnecessário. Trata-se de uma tática mental simples para combater o consumo por impulso, um hábito que consome uma parte significativa do orçamento de muitas pessoas, especialmente com a facilidade das compras online.
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Como funciona a regra dos 12 segundos?
O método é direto. Sempre que sentir o impulso de comprar algo fora do seu planejamento, pare. Respire fundo por três vezes, um processo que leva cerca de 12 segundos, e se faça algumas perguntas-chave, como:
- Eu realmente preciso disso agora?
- Eu tenho algo parecido que já cumpre essa função?
- Como este gasto impacta minhas metas financeiras?
Na maioria das vezes, a resposta a uma dessas perguntas é o suficiente para fazer você fechar o aplicativo da loja ou devolver o produto para a prateleira. A ideia é criar um atrito consciente no processo de compra que antes era automático.
O que a psicologia diz sobre a tática?
A eficácia do método tem uma base científica. A técnica atua diretamente na batalha entre duas áreas do nosso cérebro: o sistema límbico, responsável pelas emoções e impulsos, e o córtex pré-frontal, que cuida do planejamento e das decisões racionais.
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A compra por impulso é uma resposta emocional a um gatilho, como uma promoção ou um anúncio atraente. Segundo especialistas em psicologia comportamental, esses segundos de pausa são o tempo mínimo necessário para que o córtex pré-frontal seja ativado e possa intervir na decisão, trazendo a lógica e a razão para o processo.
Qual o gatilho que o método desativa?
A tática funciona porque quebra o ciclo da gratificação instantânea. As compras impulsivas liberam dopamina, o neurotransmissor do prazer, criando uma sensação de recompensa imediata que o cérebro passa a buscar repetidamente. A pausa forçada interrompe esse fluxo automático.
Ao introduzir perguntas racionais, a pessoa é forçada a confrontar as consequências da compra, como o impacto no orçamento ou a real utilidade do item. Isso transfere o foco do prazer momentâneo para a análise prática, desarmando o principal motor do consumo não planejado.
A regra final é simples: dê ao seu cérebro o tempo que ele precisa para separar o desejo da real necessidade.
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