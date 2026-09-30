Leonardo volta a beber após 30 dias: entenda a relação entre álcool e triglicérides

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Leonardo concluiu um período de 30 dias sem consumir bebidas alcoólicas por recomendação médica. A pausa foi motivada por exames que indicaram uma alteração nos triglicérides, um tipo de gordura presente no sangue que estava afetando a saúde do coração do artista.

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Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Leonardo relatou a dificuldade de passar um mês sem álcool, descrevendo a experiência como um “motivo de muito sofrimento”. Ele afirmou que não pretende repetir o processo e que prefere “ser um gordo feliz do que um magro triste”.



????FAMOSOS: Leonardo encerrou o período sem álcool e comemorou voltando a tomar cerveja: “Nunca mais eu faço isso, graças a Deus passou essa agonia. Viva!” pic.twitter.com/4QiV1KDDH6

— FOFOQUEI (@fofoquei) September 28, 2026

O caso do cantor acende um alerta sobre a relação das pessoas com a bebida alcoólica. Após uma nova análise, ele foi liberado pelos médicos para retomar o consumo.

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Álcool e triglicérides

O consumo frequente de álcool é um fator conhecido por elevar os níveis de triglicérides. Isso ocorre porque a substância interfere no metabolismo das gorduras no fígado, sobrecarregando o órgão.



????VEJA: Leonardo volta a beber após 30 dias sem consumir álcool. pic.twitter.com/hyA9A7jOW3

— CHOQUEI (@choquei) September 29, 2026

Quando uma pessoa bebe, o fígado passa a tratar o álcool como prioridade. Com isso, o corpo queima menos gordura e produz mais triglicérides, que são liberados na corrente sanguínea.

Segundo especialistas, o álcool estimula o fígado a produzir lipoproteínas ricas em triglicérides e, ao mesmo tempo, diminui sua remoção do sangue.

Riscos e níveis de atenção

A alteração nos triglicérides raramente é um problema isolado e pode sinalizar que o metabolismo não vai bem. Níveis elevados estão associados a diversas condições de saúde, como:





Pancreatite aguda, especialmente em níveis muito altos;







Desenvolvimento de diabetes e outras alterações metabólicas;







Problemas cardiovasculares, como infarto e AVC.





Os valores de referência para os triglicérides em adultos são:





Com jejum (12 horas): abaixo de 150 mg/dL;







Sem jejum: abaixo de 175 mg/dL.





Valores entre 150 e 499 mg/dL já representam um alerta para o coração, pois as partículas de gordura contribuem para o entupimento das artérias. Acima de 500 mg/dL, a principal preocupação é o risco de pancreatite, uma inflamação grave do pâncreas.

Quando a bebida se torna um problema?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que não existe dose segura de álcool. Um relatório recente da entidade destacou que a bebida provoca 2,6 milhões de mortes por ano no mundo, seja por acidentes, dependência, doenças cardiovasculares, câncer ou cirrose.

Psiquiatras apontam que, por ser uma prática naturalizada, muitas pessoas acreditam ter uma relação saudável com o álcool. Uma pesquisa de 2023 do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) revelou que 75% dos brasileiros que consomem álcool de forma abusiva não se reconhecem nessa condição.

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Para diminuir os triglicérides, uma das principais recomendações é reduzir o consumo de álcool e de carboidratos. Doces em excesso, refrigerantes, pão branco e massas em excesso podem ser transformados em triglicérides pelo fígado.