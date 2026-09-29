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Fadiga ocular digital: 69% dos profissionais no trabalho híbrido reclamam de desconforto

Quase 70% dos usuários sofrem com o problema; tecnologia amplia a visão nítida de perto e corrige a ergonomia em frente às telas do home office

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Repórter
29/09/2026 13:29

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Fadiga ocular digital: 69% dos profissionais no trabalho híbrido reclamam de desconforto
A fadiga ocular digital, que causa cansaço e dor de cabeça, afeta milhões no trabalho híbrido, demandando soluções para o conforto visual crédito: Magnific

O trabalho híbrido no Brasil trouxe um efeito colateral: longos períodos de exposição a telas, situação para a qual o olho humano não está adaptado. Uma meta-análise de 103 estudos, com mais de 66 mil participantes, estima que a fadiga ocular digital atinge cerca de 69% dos usuários de dispositivos digitais. O quadro inclui sintomas como cansaço nos olhos, visão embaçada e dor de cabeça.

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O problema se agrava para quem já tem presbiopia, condição que reduz a capacidade de foco de perto a partir dos 40 anos. Uma parte relevante dessa faixa etária relata dificuldade para manter a nitidez visual durante o dia de trabalho.


A situação acompanha uma mudança demográfica no país. Segundo estudo da Unicamp, a idade média do brasileiro subiu de 28,3 anos em 2000 para 35,5 anos em 2023. Com mais profissionais acima dos 40 anos ativos, cresce a necessidade de soluções visuais adaptadas.


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Nova lente melhora visão e postura


Diante desse cenário, a Varilux, marca da Essilor, desenvolveu a Varilux Immersia, uma lente ocupacional que chega ao mercado em 2026 com duas versões: Immersia.mid, voltada ao uso de computador e celular para distâncias de até 1,5 metro, e Immersia.room, para distâncias de até 3 metros, pensada para ambientes como salas de reunião.



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Na prática, a lente amplia a área de visão nítida de perto entre 35% e 76% em comparação com lentes progressivas padrão. Isso permite um maior campo de foco sem forçar a cabeça para a frente.



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