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Óculos escuros: muito além da estética, um aliado da saúde dos olhos

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Redação Flipar
  • Na Roma Antiga, relatos indicam que o imperador Nero assistia a combates de gladiadores por meio de uma esmeralda polida para reduzir o brilho. Já os óculos escuros modernos só se popularizaram e ganharam o formato atual ao longo do século 20.
    Na Roma Antiga, relatos indicam que o imperador Nero assistia a combates de gladiadores por meio de uma esmeralda polida para reduzir o brilho. Já os óculos escuros modernos só se popularizaram e ganharam o formato atual ao longo do século 20. Foto: Glyptothek_Munich
  • A indústria óptica cresceu nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930, impulsionando a produção em larga escala de óculos escuros. Pouco depois, estrelas de Hollywood transformaram o acessório em um símbolo de elegância, mistério e modernidade.
    A indústria óptica cresceu nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930, impulsionando a produção em larga escala de óculos escuros. Pouco depois, estrelas de Hollywood transformaram o acessório em um símbolo de elegância, mistério e modernidade. Foto: Pxhere
  • Com o sucesso do acessório, as marcas passaram a associar os óculos escuros ao glamour e à moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, modelos especiais também foram desenvolvidos para pilotos militares, ajudando a reduzir o excesso de luminosidade em grandes altitudes.
    Com o sucesso do acessório, as marcas passaram a associar os óculos escuros ao glamour e à moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, modelos especiais também foram desenvolvidos para pilotos militares, ajudando a reduzir o excesso de luminosidade em grandes altitudes. Foto: - Divulgação
  • Os modelos usados por pilotos inspiraram os famosos óculos aviador, que deixaram o ambiente militar e se tornaram um clássico da moda. Desde então, diferentes estilos acompanharam as tendências de cada época, do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido dos anos 1970 e ao design minimalista dos anos 2000.
    Os modelos usados por pilotos inspiraram os famosos óculos aviador, que deixaram o ambiente militar e se tornaram um clássico da moda. Desde então, diferentes estilos acompanharam as tendências de cada época, do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido dos anos 1970 e ao design minimalista dos anos 2000. Foto: Pixabay
  • Embora também sejam um acessório de moda, a principal função dos óculos escuros é proteger a saúde dos olhos. Lentes com proteção contra os raios UVA e UVB ajudam a reduzir o risco de problemas como fotoqueratite, catarata precoce e lesões na retina, sendo especialmente importantes para crianças e idosos.
    Embora também sejam um acessório de moda, a principal função dos óculos escuros é proteger a saúde dos olhos. Lentes com proteção contra os raios UVA e UVB ajudam a reduzir o risco de problemas como fotoqueratite, catarata precoce e lesões na retina, sendo especialmente importantes para crianças e idosos. Foto: Pixabay
  • Os oftalmologistas recomendam verificar se as lentes oferecem proteção certificada contra os raios UV. Óculos escuros sem esse filtro podem ser mais prejudiciais do que não usar nenhum, pois a pupila se dilata e permite a entrada de uma quantidade maior de radiação ultravioleta.
    Os oftalmologistas recomendam verificar se as lentes oferecem proteção certificada contra os raios UV. Óculos escuros sem esse filtro podem ser mais prejudiciais do que não usar nenhum, pois a pupila se dilata e permite a entrada de uma quantidade maior de radiação ultravioleta. Foto: Pixabay
  • Outro cuidado importante é escolher lentes de boa qualidade. Produtos mal fabricados podem causar distorções na visão, dores de cabeça e fadiga ocular. Por isso, o ideal é optar por óculos de procedência confiável e, sempre que possível, com orientação de um oftalmologista ou óptico qualificado.
    Outro cuidado importante é escolher lentes de boa qualidade. Produtos mal fabricados podem causar distorções na visão, dores de cabeça e fadiga ocular. Por isso, o ideal é optar por óculos de procedência confiável e, sempre que possível, com orientação de um oftalmologista ou óptico qualificado. Foto: Pixabay
  • Os óculos escuros também podem ser escolhidos de acordo com a atividade. Lentes polarizadas reduzem os reflexos da água, do asfalto e de outras superfícies, proporcionando maior conforto visual e sendo indicadas para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre.
    Os óculos escuros também podem ser escolhidos de acordo com a atividade. Lentes polarizadas reduzem os reflexos da água, do asfalto e de outras superfícies, proporcionando maior conforto visual e sendo indicadas para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre. Foto: Pixabay
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