Por que o peso varia ao longo do dia?

Você já percebeu que o número na balança pode aumentar entre a manhã e o fim do dia? Para quem busca emagrecer, essa mudança pode parecer sinal de retrocesso. Mas uma medida isolada não é suficiente para avaliar a evolução do processo.

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Em artigo publicado em março de 2026, a Harvard Health Publishing, divisão de informações de saúde da Harvard Medical School, considera realista para muitos adultos uma perda gradual de uma a duas libras por semana, o equivalente a cerca de 0,5 quilos a um quilo. A discussão ganha relevância no Brasil: dados do Vigitel Brasil 2006–2024 mostram que 62,6% dos adultos das capitais apresentaram excesso de peso em 2024, enquanto 25,7% tinham obesidade.

Segundo Fernanda Lopes, nutricionista e responsável técnica da Six Clínic, iniciativa 100% online voltada ao cuidado em obesidade e sobrepeso, mudanças registradas na balança em intervalos de poucas horas podem estar relacionadas a diferentes respostas do organismo e da rotina.

“A balança doméstica informa o peso corporal total, sem separar gordura, massa muscular e líquidos. Por isso, duas pessoas com a mesma medida podem ter composições corporais diferentes, e uma queda no visor não corresponde à mesma redução de gordura. No processo de emagrecimento, também observamos a preservação da musculatura e a evolução clínica do paciente”, explica.

A nutricionista apresenta três fatores que podem modificar temporariamente o número mostrado na balança:

Retenção de líquidos e alterações hormonais

O consumo elevado de sódio, as mudanças na hidratação, o calor e as variações hormonais podem modificar a quantidade de líquido retida pelo organismo. Antes e durante a menstruação, por exemplo, algumas mulheres percebem uma elevação transitória, seguida de redução após esse período.













“Para verificar se a mudança acompanha o ciclo menstrual, uma possibilidade é registrar o primeiro dia da menstruação e comparar pesagens realizadas em fases equivalentes de ciclos diferentes. Se o número não diminuir após o período ou vier acompanhado de outros sintomas, é importante procurar avaliação profissional”, orienta Fernanda.

Alimentação e funcionamento do intestino

Alimentos e bebidas interferem no resultado até que a digestão e a eliminação sejam concluídas. Parte dos carboidratos consumidos também é armazenada como glicogênio, processo que envolve água. Uma revisão publicada em 2025 no periódico Nutrients cita que cada grama de glicogênio armazenada está associada a aproximadamente 2,7 gramas de água. A prisão de ventre e a digestão mais lenta também podem aumentar o conteúdo presente no sistema gastrointestinal.













“Após uma refeição maior ou alguns dias sem evacuar, é preciso aguardar as próximas pesagens antes de concluir que houve aumento de gordura. Uma mudança pontual não deve levar à realização de jejum, à retirada de carboidratos ou à redução das porções sem orientação profissional”, recomenda.

Atividade física

Logo após o exercício, a balança pode mostrar uma redução provocada principalmente pela água eliminada no suor. Treinos mais intensos, por outro lado, podem elevar o resultado no dia seguinte, pois a recuperação muscular envolve o direcionamento de líquidos aos tecidos trabalhados.













“A queda registrada imediatamente depois do treino não representa, necessariamente, o resultado do emagrecimento. Da mesma forma, uma alta durante a recuperação dos músculos não deve ser compensada com o aumento dos exercícios”, explica.

A profissional reforça que a balança deve funcionar como uma ferramenta de acompanhamento, e não como o único indicador do processo. Pela telemedicina, o paciente pode compartilhar o histórico das pesagens, esclarecer dúvidas e rever a estratégia sem adotar restrições por conta própria.

“O atendimento online ajuda a manter a equipe próxima do paciente durante toda a jornada. Mesmo à distância, conseguimos acompanhar mudanças, orientar decisões e identificar quando um resultado exige uma investigação mais detalhada”, aponta Fernanda.

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