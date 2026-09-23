Enxaqueca refratária: o que é, por que não passa e quais tratamentos existem

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro foi internada nesta semana em Brasília após apresentar um quadro de enxaqueca refratária, uma condição que não melhorou mesmo com o tratamento ambulatorial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esta é a segunda hospitalização da candidata pelo mesmo motivo em menos de dois meses, ocorrendo em um momento de intensificação da campanha eleitoral. O caso chama a atenção para uma forma severa de dor de cabeça que afeta uma parcela da população e desafia as abordagens médicas mais comuns, exigindo terapias alternativas e um acompanhamento neurológico especializado.

Diferente da enxaqueca comum, a versão refratária se caracteriza pela resistência aos medicamentos usualmente prescritos. Ela ocorre quando as crises de dor não respondem ou deixam de responder a tratamentos preventivos e agudos, mesmo após múltiplas tentativas com diferentes classes de remédios.

Leia Mais

O que é enxaqueca refratária?

A enxaqueca refratária, também conhecida como enxaqueca crônica refratária, é uma forma severa da dor de cabeça que não responde aos tratamentos convencionais. O diagnóstico ocorre quando o paciente já tentou, sem sucesso, ao menos duas ou três classes diferentes de medicamentos preventivos e analgésicos.

Por que a enxaqueca não melhora com remédios comuns?

A resistência aos medicamentos acontece porque os mecanismos neurológicos da enxaqueca refratária são mais complexos e intensos. Nesses casos, os analgésicos e anti-inflamatórios de farmácia se tornam ineficazes, pois não conseguem interromper o ciclo de dor que se estabelece no cérebro do paciente.

O uso excessivo de analgésicos pode, inclusive, agravar o quadro, levando a um fenômeno conhecido como cefaleia por abuso de medicação. Nessa situação, o próprio remédio que deveria aliviar a dor passa a ser o gatilho para novas crises, tornando o tratamento ainda mais desafiador.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas são semelhantes aos da enxaqueca comum, porém muito mais intensos, frequentes e incapacitantes. O diagnóstico de um quadro refratário geralmente considera a presença persistente de sinais como:

Dor de cabeça pulsátil e intensa, geralmente em um lado da cabeça.

Náuseas e vômitos que acompanham as crises de dor.

Sensibilidade extrema à luz (fotofobia), que força a pessoa a buscar ambientes escuros.

Sensibilidade a sons (fonofobia), tornando ruídos cotidianos insuportáveis.

Duração prolongada das crises, que podem se estender por mais de 72 horas sem alívio significativo.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é clínico e realizado por um neurologista, com base no histórico detalhado do paciente. Não existe um exame de imagem ou de sangue que confirme a condição. A confirmação vem da análise da frequência das crises e, principalmente, do registro de falhas terapêuticas com os tratamentos de primeira e segunda linha recomendados para enxaqueca.

Quais tratamentos existem para a enxaqueca refratária?

Quando os remédios convencionais falham, os médicos recorrem a terapias alternativas e mais avançadas para controlar as crises. As abordagens mais utilizadas atualmente incluem: