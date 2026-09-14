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INTERDIÇÃO

"Ozempic natural": Anvisa proíbe venda de berberina sem registro

A medida impede que os produtos sejam fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados ou utilizados

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VITOR HUGO BATISTA
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VITOR HUGO BATISTA
Repórter
14/09/2026 11:17 - atualizado em 14/09/2026 11:18

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Estudos também apontam benefícios relacionados ao descanso. Uma revisão científica publicada em 2021 mostrou que adultos com mais de 50 anos que consumiram suplementos de magnésio adormeceram, em média, cerca de 17 minutos antes daqueles que receberam placebo.
A substância é utilizada na medicina tradicional asiática há séculos e, mais recentemente, passou a ser estudada por seus possíveis efeitos sobre a glicemia, o colesterol e outros parâmetros metabólicos crédito: Daniel Dan/Unsplash

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, na última sexta-feira (11), a apreensão de todos os lotes de produtos à base de berberina comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência. A medida impede que os produtos sejam fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados ou utilizados.

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Vendida e divulgada como "Ozempic natural", a berberina é um composto encontrado em plantas como Hydrastis canadensis e espécies do gênero Berberis. A substância é utilizada na medicina tradicional asiática há séculos e, mais recentemente, passou a ser estudada por seus possíveis efeitos sobre a glicemia, o colesterol e outros parâmetros metabólicos.

Segundo o jornal The New York Times, existem estudos sugerindo efeitos da berberina sobre o metabolismo, mas as pesquisas sobre sua capacidade de provocar perda de peso ainda são limitadas.

Melinda Ring, especialista em medicina integrativa da Northwestern Medicine, disse ao jornal americano que a substância tem evidências que justificam esses estudos, mas que o entusiasmo nas redes sociais sobre seu potencial para emagrecimento é "exagerado".

 

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Craig Hopp, vice-diretor de uma divisão do Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos, também afirmou que há alguma plausibilidade para um efeito sobre o peso, baseada sobretudo em estudos preliminares e em modelos animais, mas faltam ensaios clínicos robustos em humanos.

A comparação entre berberina e Ozempic ganhou força nas redes sociais principalmente por causa da busca por alternativas aos medicamentos que se tornaram populares para perda de peso. O Ozempic, fabricado pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, contém semaglutida, uma substância que pertence à classe dos agonistas do receptor de GLP-1 e atua na regulação da glicose e do apetite.

A berberina tem mecanismos de ação diferentes e não é uma versão natural da semaglutida, disseram Ring e Hopp ao The New York Times. Embora alguns estudos tenham observado possível redução de peso entre pessoas que utilizaram a substância, as evidências disponíveis ainda são insuficientes para estabelecer um efeito de emagrecimento comparável ao dos medicamentos dessa classe.

A substância também pode interagir com medicamentos. Segundo Hopp, a berberina pode alterar a concentração de determinados remédios no sangue. A combinação com a metformina, utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, por exemplo, pode potencializar o efeito do medicamento e aumentar o risco de hipoglicemia.

Yufang Lin, especialista em medicina integrativa na Cleveland Clinic, também alertou ao jornal que a ideia de que uma substância é necessariamente segura por ser "natural" pode levar pacientes a subestimar seus riscos e possíveis interações com medicamentos.

Além dos produtos à base de berberina, a mesma resolução da Anvisa determinou medidas contra outros produtos.

A agência determinou a apreensão de todos os lotes do Soll*Q ? 75, nas apresentações de 180, 360 e 720 cápsulas, com concentrações de 300 mg e 150 mg, fabricado pela empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços como item da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).

Segundo a Anvisa, o produto era vendido diretamente ao consumidor sem exigência de prescrição e dispensação por profissional habilitado. A agência também afirmou ter identificado a divulgação de alegações de finalidade terapêutica para o produto.

Na mesma resolução, a Anvisa determinou o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de dobutamina, produzido pela Hypofarma, após a confirmação de um desvio de qualidade. Foram identificados precipitados, partículas suspensas, cristalização e alterações de cor em ampolas íntegras e/ou depois da diluição.

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A resolução também determinou a suspensão da propaganda de todos os produtos manipulados divulgados no site da marca Pharmes, da empresa Lupatini e Pinheiro Instituto de Manipulação Ltda.

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