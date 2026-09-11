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PROBLEMA NOS RINS

Doença renal policística: o que é a condição de Renata Sorrah em "Por Você"

Condição genética que afeta milhões no mundo: saiba como identificar os sintomas, as opções de tratamento disponíveis e se existe prevenção

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
11/09/2026 09:20 - atualizado em 11/09/2026 09:23

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Renata Sorrah usa óculos escuros e veste terninho escuro, caracterizada como a personagem Pérola da novela Por você
Renata Sorrah vive a médica Pérola em 'Por você', novela das sete da Globo, e foi diagnosticada com a doença crédito: Manoella Mello/Globo

A doença renal policística ganhou destaque na novela "Por Você", da TV Globo, através da personagem Pérola, interpretada pela atriz Renata Sorrah. Na trama, ela é diagnosticada com esta condição genética, um distúrbio que leva ao crescimento de múltiplos cistos nos rins, que aumentam de tamanho progressivamente e comprometem o funcionamento dos órgãos.

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Caracterizada por ser hereditária, a doença é uma das principais causas de insuficiência renal crônica. Estima-se que a condição afete cerca de uma em cada mil pessoas no mundo. Ela atinge homens e mulheres de todas as etnias de maneira igual e, embora possa ser diagnosticada em qualquer idade, os sintomas costumam se manifestar entre os 30 e 40 anos.

Os cistos, que são bolsas cheias de líquido, podem fazer com que os rins cresçam muito além do tamanho normal, chegando a pesar vários quilos. Esse aumento de volume não apenas prejudica a função renal, como também pode causar desconforto e dor significativos.

Principais sintomas e diagnóstico

Muitas pessoas vivem anos sem saber que têm a doença, já que os sintomas podem ser sutis no início. Com a progressão, no entanto, alguns sinais se tornam mais evidentes. O diagnóstico geralmente é confirmado por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

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Os sintomas mais comuns incluem:

  • Dor na região lombar ou nas laterais do abdômen

  • Pressão arterial elevada (hipertensão)

  • Presença de sangue na urina

  • Infecções urinárias ou renais recorrentes

  • Cálculos renais (pedras nos rins)

  • Sensação de abdômen inchado ou cheio

Existe prevenção e tratamento?

Por ser uma condição de origem genética, não há uma forma de prevenir a doença renal policística. O foco do acompanhamento médico está em controlar os sintomas e retardar a progressão do dano renal. Atualmente, não existe uma cura definitiva, mas as estratégias de tratamento ajudam a garantir uma melhor qualidade de vida.

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O controle rigoroso da pressão arterial é um dos pilares do tratamento, pois a hipertensão acelera a deterioração da função dos rins. Mudanças no estilo de vida, como uma dieta com baixo teor de sódio, hidratação adequada e prática de atividade física, são fundamentais. Em casos mais avançados, quando os rins perdem a maior parte de sua função, pode ser necessário recorrer a diálise ou a um transplante renal.

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