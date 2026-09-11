Doença renal policística: o que é a condição de Renata Sorrah em "Por Você"

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A doença renal policística ganhou destaque na novela "Por Você", da TV Globo, através da personagem Pérola, interpretada pela atriz Renata Sorrah. Na trama, ela é diagnosticada com esta condição genética, um distúrbio que leva ao crescimento de múltiplos cistos nos rins, que aumentam de tamanho progressivamente e comprometem o funcionamento dos órgãos.

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Caracterizada por ser hereditária, a doença é uma das principais causas de insuficiência renal crônica. Estima-se que a condição afete cerca de uma em cada mil pessoas no mundo. Ela atinge homens e mulheres de todas as etnias de maneira igual e, embora possa ser diagnosticada em qualquer idade, os sintomas costumam se manifestar entre os 30 e 40 anos.

Os cistos, que são bolsas cheias de líquido, podem fazer com que os rins cresçam muito além do tamanho normal, chegando a pesar vários quilos. Esse aumento de volume não apenas prejudica a função renal, como também pode causar desconforto e dor significativos.

Principais sintomas e diagnóstico

Muitas pessoas vivem anos sem saber que têm a doença, já que os sintomas podem ser sutis no início. Com a progressão, no entanto, alguns sinais se tornam mais evidentes. O diagnóstico geralmente é confirmado por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

Os sintomas mais comuns incluem:

Dor na região lombar ou nas laterais do abdômen

Pressão arterial elevada (hipertensão)

Presença de sangue na urina

Infecções urinárias ou renais recorrentes

Cálculos renais (pedras nos rins)

Sensação de abdômen inchado ou cheio

Existe prevenção e tratamento?

Por ser uma condição de origem genética, não há uma forma de prevenir a doença renal policística. O foco do acompanhamento médico está em controlar os sintomas e retardar a progressão do dano renal. Atualmente, não existe uma cura definitiva, mas as estratégias de tratamento ajudam a garantir uma melhor qualidade de vida.

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O controle rigoroso da pressão arterial é um dos pilares do tratamento, pois a hipertensão acelera a deterioração da função dos rins. Mudanças no estilo de vida, como uma dieta com baixo teor de sódio, hidratação adequada e prática de atividade física, são fundamentais. Em casos mais avançados, quando os rins perdem a maior parte de sua função, pode ser necessário recorrer a diálise ou a um transplante renal.