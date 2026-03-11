Problemas renais: aprenda a identificar os sintomas e o que fazer
Fique atento aos sinais silenciosos que seu corpo envia; saiba quais exames fazer e como mudar hábitos para proteger a saúde dos seus rins
compartilheSIGA
Os rins são órgãos vitais responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e regular a pressão arterial. No entanto, muitas doenças renais são silenciosas e só manifestam sintomas em estágios avançados. Conhecer os sinais de alerta e os fatores de risco é fundamental para um diagnóstico precoce e para manter a saúde em dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sintomas: quando se preocupar?
Fique atento a sinais que podem parecer inespecíficos, mas que, quando combinados, podem indicar um problema renal.
Leia Mais
Os mais comuns incluem:
- Inchaço (edema): Principalmente nos tornozelos, pés e ao redor dos olhos, causado pelo acúmulo de líquidos.
- Cansaço excessivo: A anemia, comum em doenças renais, pode causar fraqueza e fadiga constantes.
- Alterações na urina: Urina com espuma, sangue, mudança de cor, ou necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite.
- Dor nas costas: Uma dor persistente na região lombar, que não melhora com o movimento.
- Perda de apetite, náuseas e vômitos: O acúmulo de toxinas no sangue pode afetar o sistema digestivo.
Quem corre mais risco?
Algumas condições e fatores de estilo de vida aumentam a probabilidade de desenvolver problemas renais. O principal grupo de risco inclui pessoas com diabetes, pressão alta (hipertensão arterial), obesidade, histórico familiar de doença renal ou idade acima de 60 anos. O acompanhamento médico regular é crucial para esses grupos.
Como proteger seus rins
Medidas práticas para cuidar da saúde dos seus rins e prevenir doenças.
1. Conheça seu risco
Identifique se você tem diabetes, hipertensão, obesidade ou histórico familiar. O acompanhamento médico é vital.
2. Faça exames de rotina
Solicite ao seu médico exames como creatinina no sangue e pesquisa de albumina na urina para diagnóstico precoce.
3. Adote hábitos saudáveis
Mantenha uma dieta equilibrada, beba água, controle pressão/açúcar, evite automedicação e abandone o fumo.
4. Mexa-se e consulte seu médico
Pratique atividade física regularmente e realize exames anuais para monitorar a saúde renal.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico precoce é simples e pode ser feito com exames de rotina. O seu médico pode solicitar a dosagem de creatinina no sangue, que avalia a função renal, e a pesquisa de albumina na urina, que detecta perdas de proteína. Além disso, o cálculo da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é um indicador crucial para avaliar o quão bem seus rins estão funcionando.
Prevenção: o melhor caminho
Adotar hábitos saudáveis é a forma mais eficaz de proteger seus rins. Comece com pequenas mudanças: mantenha uma dieta equilibrada com pouco sal e alimentos processados, beba água regularmente, controle a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, não se automedique (especialmente com anti-inflamatórios) e evite o fumo.
Praticar atividades físicas regularmente também é fundamental para a saúde renal e geral do corpo. Converse com seu médico e realize exames de rotina anualmente para monitorar a saúde dos seus rins.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e não substitui a orientação de um profissional de saúde.