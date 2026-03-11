Problemas renais: aprenda a identificar os sintomas e o que fazer

Os rins são órgãos vitais responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e regular a pressão arterial. No entanto, muitas doenças renais são silenciosas e só manifestam sintomas em estágios avançados. Conhecer os sinais de alerta e os fatores de risco é fundamental para um diagnóstico precoce e para manter a saúde em dia.

Sintomas: quando se preocupar?

Fique atento a sinais que podem parecer inespecíficos, mas que, quando combinados, podem indicar um problema renal.

Os mais comuns incluem:

Inchaço (edema): Principalmente nos tornozelos, pés e ao redor dos olhos, causado pelo acúmulo de líquidos.

Principalmente nos tornozelos, pés e ao redor dos olhos, causado pelo acúmulo de líquidos. Cansaço excessivo: A anemia, comum em doenças renais, pode causar fraqueza e fadiga constantes.

A anemia, comum em doenças renais, pode causar fraqueza e fadiga constantes. Alterações na urina: Urina com espuma, sangue, mudança de cor, ou necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite.

Urina com espuma, sangue, mudança de cor, ou necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite. Dor nas costas: Uma dor persistente na região lombar, que não melhora com o movimento.

Uma dor persistente na região lombar, que não melhora com o movimento. Perda de apetite, náuseas e vômitos: O acúmulo de toxinas no sangue pode afetar o sistema digestivo.

Quem corre mais risco?

Algumas condições e fatores de estilo de vida aumentam a probabilidade de desenvolver problemas renais. O principal grupo de risco inclui pessoas com diabetes, pressão alta (hipertensão arterial), obesidade, histórico familiar de doença renal ou idade acima de 60 anos. O acompanhamento médico regular é crucial para esses grupos.

Como proteger seus rins Medidas práticas para cuidar da saúde dos seus rins e prevenir doenças. 1. Conheça seu risco Identifique se você tem diabetes, hipertensão, obesidade ou histórico familiar. O acompanhamento médico é vital.