AUTOCUIDADO

Problemas renais: aprenda a identificar os sintomas e o que fazer

Fique atento aos sinais silenciosos que seu corpo envia; saiba quais exames fazer e como mudar hábitos para proteger a saúde dos seus rins

11/03/2026 11:17

Problemas renais: aprenda a identificar os sintomas e o que fazer
Problemas renais: aprenda a identificar os sintomas e o que fazer

Os rins são órgãos vitais responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e regular a pressão arterial. No entanto, muitas doenças renais são silenciosas e só manifestam sintomas em estágios avançados. Conhecer os sinais de alerta e os fatores de risco é fundamental para um diagnóstico precoce e para manter a saúde em dia.

Sintomas: quando se preocupar?

Fique atento a sinais que podem parecer inespecíficos, mas que, quando combinados, podem indicar um problema renal.

Os mais comuns incluem:

  • Inchaço (edema): Principalmente nos tornozelos, pés e ao redor dos olhos, causado pelo acúmulo de líquidos.
  • Cansaço excessivo: A anemia, comum em doenças renais, pode causar fraqueza e fadiga constantes.
  • Alterações na urina: Urina com espuma, sangue, mudança de cor, ou necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite.
  • Dor nas costas: Uma dor persistente na região lombar, que não melhora com o movimento.
  • Perda de apetite, náuseas e vômitos: O acúmulo de toxinas no sangue pode afetar o sistema digestivo.

Quem corre mais risco?

Algumas condições e fatores de estilo de vida aumentam a probabilidade de desenvolver problemas renais. O principal grupo de risco inclui pessoas com diabetes, pressão alta (hipertensão arterial), obesidade, histórico familiar de doença renal ou idade acima de 60 anos. O acompanhamento médico regular é crucial para esses grupos.

Como proteger seus rins

Medidas práticas para cuidar da saúde dos seus rins e prevenir doenças.

1. Conheça seu risco

Identifique se você tem diabetes, hipertensão, obesidade ou histórico familiar. O acompanhamento médico é vital.

2. Faça exames de rotina

Solicite ao seu médico exames como creatinina no sangue e pesquisa de albumina na urina para diagnóstico precoce.

3. Adote hábitos saudáveis

Mantenha uma dieta equilibrada, beba água, controle pressão/açúcar, evite automedicação e abandone o fumo.

4. Mexa-se e consulte seu médico

Pratique atividade física regularmente e realize exames anuais para monitorar a saúde renal.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico precoce é simples e pode ser feito com exames de rotina. O seu médico pode solicitar a dosagem de creatinina no sangue, que avalia a função renal, e a pesquisa de albumina na urina, que detecta perdas de proteína. Além disso, o cálculo da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é um indicador crucial para avaliar o quão bem seus rins estão funcionando.

Prevenção: o melhor caminho

Adotar hábitos saudáveis é a forma mais eficaz de proteger seus rins. Comece com pequenas mudanças: mantenha uma dieta equilibrada com pouco sal e alimentos processados, beba água regularmente, controle a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, não se automedique (especialmente com anti-inflamatórios) e evite o fumo.

Praticar atividades físicas regularmente também é fundamental para a saúde renal e geral do corpo. Converse com seu médico e realize exames de rotina anualmente para monitorar a saúde dos seus rins.

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e não substitui a orientação de um profissional de saúde.

