Câncer de rim: 7 sinais silenciosos que o seu corpo pode dar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Muitas vezes, o câncer de rim não dá avisos claros e é descoberto por acaso, durante a realização de exames de imagem para outras finalidades. Por ser uma doença que pode crescer silenciosamente por meses, ou até anos, conhecer os sinais sutis que o corpo emite se torna uma ferramenta poderosa para o diagnóstico precoce. A detecção em estágios iniciais aumenta consideravelmente as chances de sucesso no tratamento, um fator ainda mais relevante diante de projeções que indicam um crescimento de quase 80% nos casos na América Latina até 2050.

Os rins estão localizados na parte posterior do abdômen, protegidos pelas costelas. Essa posição faz com que tumores possam se desenvolver sem causar dor ou desconforto imediato, o que explica a ausência de sintomas em fases iniciais. Quando os sinais aparecem, muitas vezes são vagos e podem ser confundidos com problemas de saúde menos graves.

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Apesar de a dor na lateral das costas ser um dos sintomas mais associados à doença, ela geralmente surge em estágios mais avançados. Por isso, é fundamental estar atento a outras manifestações menos óbvias que podem indicar a necessidade de uma avaliação médica detalhada.

Sinais de alerta que merecem atenção

Reconhecer os sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda. Embora possam ser causados por diversas outras condições, a persistência de qualquer um deles justifica uma consulta médica. Fique atento aos seguintes sinais:

Sangue na urina (hematúria): embora apareça em menos de 25% dos casos, é um dos sinais mais característicos. Pode ser visível a olho nu, deixando a urina rosada, vermelha, cor de chá-mate ou similar à cor de refrigerante de cola. Em outros casos, é detectado apenas em exames laboratoriais.

Massa ou nódulo no abdômen: um inchaço ou caroço na lateral do corpo ou nas costas pode ser sentido durante o toque, embora seja um sinal menos comum.

Perda de peso não intencional: emagrecer sem estar fazendo dieta ou exercícios é um sinal de alerta para várias doenças, incluindo o câncer de rim.

Fadiga constante: sentir um cansaço extremo que não melhora com o descanso é um sintoma frequentemente relatado por pacientes.

Febre intermitente: uma febre que vai e volta, sem qualquer sinal de infecção, como gripe ou resfriado, precisa ser investigada.

Anemia: a produção inadequada de glóbulos vermelhos pelos rins pode levar à anemia, causando palidez, fraqueza e falta de ar.

Pressão arterial elevada: o surgimento súbito de hipertensão ou a dificuldade em controlar a pressão já existente pode estar relacionado a problemas renais.

É crucial entender que a presença de um ou mais desses sintomas não confirma um diagnóstico de câncer. Condições como infecções urinárias, pedras nos rins ou cistos benignos podem causar manifestações semelhantes. Apenas um médico pode realizar a investigação correta, solicitando exames como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética para identificar a causa do problema, especialmente porque não há um exame de rastreamento de rotina para este tipo de tumor.

Fatores como tabagismo, obesidade, pressão alta e histórico familiar da doença aumentam o risco de desenvolver câncer de rim. Manter um estilo de vida saudável e realizar exames de rotina são as melhores formas de prevenção e cuidado com a saúde renal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.