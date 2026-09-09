Acupuntura ajuda no tratamento da depressão? Entenda

Cansaço constante, falta de vontade, isolamento e perda do prazer em atividades que antes faziam sentido. Quando esses sinais se tornam frequentes e persistentes, podem indicar algo além de uma fase difícil: a depressão. No Setembro Amarelo, a discussão sobre saúde mental ganha ainda mais espaço e reforça a importância de reconhecer os sinais e buscar ajuda.

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Em termos estatísticos, os diagnósticos de depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Dados da Previdência Social mostram que, em 2025, mais de 126 mil afastamentos foram registrados por episódios depressivos. O levantamento faz parte de um cenário mais amplo de crescimento dos problemas de saúde mental entre trabalhadores.

Segundo o psiquiatra Luiz Sampaio, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA), é importante reforçar que a depressão é um diagnóstico médico. "Temos uma tendência a associar depressão com tristeza, apatia, inapetência, mas sintomas como agitação ou inquietude, irritabilidade, compulsão alimentar ou alteração dos hábitos de sono, também podem estar relacionados aos diagnósticos de depressão", afirma.

"As manifestações da doença são variadas, e o diagnóstico pode ser dado somente um profissional."

Causas

Eventos como perda de familiares, rompimento de relacionamento amoroso, perda de condição social ou de trabalho não são a única causa. Segundo o médico, pré-condições também podem tornar os indivíduos mais propensos a episódios ou transtornos depressivos.

Além disso, o uso de alguns medicamentos podem desencadear sintomas relacionados à depressão. "Por isso, sempre que for indicado a um tratamento médico de qualquer especialidade, é importante informar se já teve sintomas relacionados à depressão, para que o médico assistente evite a prescrição desses medicamentos", orienta Luiz.



"A grande maioria dos quadros demenciais causados por degeneração do sistema nervoso central, começam a se manifestar com sinais relacionados aos diagnósticos de depressão", acrescenta.

Como saber quando algo não vai bem?



Nem sempre a pessoa consegue ter consciência de que pode estar sofrendo por depressão e, com isso, não busca ajuda medica adequada. Tal condição pode agravar o quadro e conduzir a desfechos mais drásticos, como acidentes ou mesmo o suicídio.



Nesse sentido, é importante a rede de apoio, sejam parentes ou amigos, preste atenção a mudanças no comportamento que sugerem que algo não vai bem. "Infelizmente, na maioria das vezes, esses alertas são entendidos como inadequados e, não raro, maldosos", alerta o médico. "A interferência de familiares significativos, que possam tomar atitude pelo paciente, é fundamental para uma assistência mais rápida e efetiva", destaca.



E a acupuntura, pode ajudar?



Segundo o especialista, a acupuntura pode ser usada no tratamento da depressão. Porém, deve sempre estar assentada nos diagnósticos de depressão realizados por um psiquiatra. "O tratamento de um episódio depressivo leve não é o mesmo de um transtorno depressivo com sintomas psicóticos", comenta.



Luiz explica que a abordagem pode ajudar em sintomas como alterações no sono, no humor e na disposição, mas nunca deve ser utilizada, pura e simplesmente, como alternativa a quem não quer se valer do tratamento farmacológico ou psicoterápico. "O objetivo não é substituir automaticamente o acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra. Independentemente do caso, a acupuntura deve ser usada junto com outros tratamentos, num critério multimodal."



Falar também é uma forma de cuidar



O Setembro Amarelo reforça uma mensagem simples, mas importante: ninguém precisa passar por um momento difícil sozinho. "Ouvir sem julgar, estar atento a mudanças no comportamento e aceitar a ajuda especializada pode fazer diferença", destaca Luiz.

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"Se você ou alguém próximo estiver passando por um sofrimento intenso, procure um profissional de saúde ou um serviço de apoio", reforça.