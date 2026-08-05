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CONGRESSO DE ORTOPEDIA

XXVII COTECE será entre os dias 24 e 26 de setembro, em Fortaleza

Confirmadas presenças de especialistas de diversas regiões do País abordando temas atuais e relevantes, com grande ênfase em traumatologia do esporte

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Repórter
05/08/2026 13:09

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Faça um alongamento com movimentos leves na faixa de 3 a 4 horas antes de se deitar para dormir. Além de relaxar, também previne lesões e problemas ortopédicos
Faça um alongamento com movimentos leves na faixa de 3 a 4 horas antes de se deitar para dormir. Além de relaxar, também previne lesões e problemas ortopédicos crédito: Imagem de Jenia Nebolsina por Pixabay

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A ortopedia cearense se mobiliza para o XXVII Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará (COTECE), a ser realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Fortaleza. Em paralelo, também acontecerão o VII Congresso de Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará (COLIG) e o I Simpósio Interdisciplinar de Traumatologia do Esporte.

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Neste ano, os eventos acontecerão de forma simultânea no Hotel Gran Mareiro Eventos, localizado na Praia do Futuro, com capacidade para receber centenas de convidados do Estado e de diversas partes do País.
 






Entre os palestrantes confirmados estão os renomados ortopedistas Marcelo Bonadio (SP), Ricardo Lyra (PE), Marcos Rêgo (RN), Márcio Rêgo (RN), Marcelo Cabral Rêgo (RN) e Pedro Couto Godinho (MG).

Reencontro
“Mais do que um evento científico, o COTECE é o momento anual de reencontro, para fortalecer laços que fazem a especialidade crescer no Ceará. Serão três dias de atualização, convivência e construção conjunta da ortopedia cearense ”, diz Gustavo Mauricio de Azevedo Pires, presidente do XXVII COTECE.
 






“Teremos a presença de especialistas de diversas regiões, abordando temas atuais e relevantes da nossa especialidade, com grande ênfase em traumatologia do esporte”, declarou Rafael Leitão, presidente da SBOT-CE.
 
Mais informações e inscrições: https://www.sbot-ce.com.br/cotece2026/

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