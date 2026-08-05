XXVII COTECE será entre os dias 24 e 26 de setembro, em Fortaleza

A ortopedia cearense se mobiliza para o XXVII Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará (COTECE), a ser realizado entre os dias 24 e , em Fortaleza. Em paralelo, também acontecerão o VII Congresso de Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará (COLIG) e o I Simpósio Interdisciplinar de Traumatologia do Esporte.





















Entre os palestrantes confirmados estão os renomados ortopedistas Marcelo Bonadio (SP), Ricardo Lyra (PE), Marcos Rêgo (RN), Márcio Rêgo (RN), Marcelo Cabral Rêgo (RN) e Pedro Couto Godinho (MG).





Reencontro

“Mais do que um evento científico, o COTECE é o momento anual de reencontro, para fortalecer laços que fazem a especialidade crescer no Ceará. Serão três dias de atualização, convivência e construção conjunta da ortopedia cearense ”, diz Gustavo Mauricio de Azevedo Pires, presidente do XXVII COTECE.

















“Teremos a presença de especialistas de diversas regiões, abordando temas atuais e relevantes da nossa especialidade, com grande ênfase em traumatologia do esporte”, declarou Rafael Leitão, presidente da SBOT-CE.

https://www.sbot-ce.com.br/cotece2026/ Mais informações e inscrições:

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