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Produtos de limpeza: 5 dicas para uma faxina mais segura

Contato com produtos químicos pode gerar irritação e alergias; saiba como se prevenir

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/07/2026 12:14 - atualizado em 31/07/2026 14:39

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Produtos de limpeza: 5 dicas para uma faxina mais segura
A proteção das mãos com luvas é crucial para prevenir reações e ressecamento causados por produtos de limpeza crédito: FreePik

Coceira, vermelhidão, tontura e ardência nas mãos após a limpeza da casa podem ser sinais de irritação causada por produtos químicos. O uso frequente de detergentes e desinfetantes expõe a pele a substâncias que comprometem sua barreira de proteção natural, favorecendo quadros de sensibilidade.

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Um levantamento da Positiv.a, marca de produtos de limpeza ecológicos, revelou que 77% dos consumidores apontam a saúde como principal motivo para usar itens ecológicos. As razões incluem alergias de pele, crises de rinite, ressecamento das mãos e enxaqueca após o uso de produtos convencionais.

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Para reduzir o risco de reações, Daiane Ribeiro, especialista em química da Positiv.a, lista cinco dicas para uma faxina mais segura.

Prefira produtos com formulações mais seguras

Optar por produtos com composição equilibrada e sem ingredientes agressivos é fundamental, especialmente para quem tem pele sensível. Certos componentes, embora eficazes na limpeza, podem ser prejudiciais com o uso contínuo.

“O cloro, conhecido pelo seu poder bactericida e alvejante, pode causar irritação e sensibilização da pele. Já o lauril, comum em detergentes e responsável pela espuma, também pode provocar ressecamento e irritações na pele e nas vias respiratórias”, explica Vanessa.

As mãos são o principal ponto de contato

A pele das mãos geralmente é a primeira a indicar problemas. Sintomas como ressecamento, coceira e vermelhidão podem mostrar que a barreira de proteção cutânea está sendo afetada. É importante não ignorar esses sinais.

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“Quando a exposição é contínua, esses desconfortos podem evoluir para quadros mais persistentes. Depois do contato com produtos de limpeza, é importante lavar bem e hidratar as mãos, retirando resíduos para ajudar na recuperação da barreira cutânea”, orienta a especialista.

Evite misturar produtos de limpeza

A combinação de diferentes fórmulas pode aumentar o risco de reações químicas perigosas e intensificar a exposição a agentes irritantes. Essa prática pode agravar desconfortos respiratórios e outros problemas de saúde.

“Existe um mito que a mistura de produtos é mais eficiente, quando, na prática, isso pode trazer riscos. Além de provocar reações químicas perigosas, essa combinação eleva a exposição a substâncias irritantes”, afirma.

Crianças e pets também podem ser afetados

Pessoas que não manipulam diretamente os produtos, como crianças e animais de estimação, também podem sofrer os efeitos de substâncias agressivas. A pele das crianças é mais delicada e pode ter contato com superfícies recém-limpas.

“Os pets têm o olfato mais sensível e contato frequente com pisos e ambientes, o que exige ainda mais cuidado na escolha dos produtos usados no ambiente doméstico”, diz Vanessa.

Atenção aos rótulos

Observar os ingredientes e as orientações de uso nos rótulos ajuda a evitar o contato com substâncias agressivas. Embora seja um hábito pouco comum, ler as informações dos produtos permite fazer escolhas mais conscientes e seguras para o uso contínuo.

“Muitas vezes o consumidor não entende exatamente o que está levando para casa, seja pela correria ou pela dificuldade de interpretar os rótulos. Mas esse é um passo importante para optar por fórmulas mais seguras”, finaliza.




Contato com produtos de limpeza pode causar alergias e outras reações




Contato com produtos de limpeza pode causar alergias e outras reações FreePik






Sempre observe os rótulos do produtos antes de usá-los




Sempre observe os rótulos do produtos antes de usá-los FreePik






Prefira produtos com formulações mais seguras




Prefira produtos com formulações mais seguras FreePik






Evite misturar produtos de limpeza




Evite misturar produtos de limpeza FreePik






Proteja as mãos antes de manusear os produtos




Proteja as mãos antes de manusear os produtos FreePik






Cuidado com os pets e as crianças




Cuidado com os pets e as crianças FreePik





 







Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.

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