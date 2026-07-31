Produtos de limpeza: 5 dicas para uma faxina mais segura
Contato com produtos químicos pode gerar irritação e alergias; saiba como se prevenir
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Coceira, vermelhidão, tontura e ardência nas mãos após a limpeza da casa podem ser sinais de irritação causada por produtos químicos. O uso frequente de detergentes e desinfetantes expõe a pele a substâncias que comprometem sua barreira de proteção natural, favorecendo quadros de sensibilidade.
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Um levantamento da Positiv.a, marca de produtos de limpeza ecológicos, revelou que 77% dos consumidores apontam a saúde como principal motivo para usar itens ecológicos. As razões incluem alergias de pele, crises de rinite, ressecamento das mãos e enxaqueca após o uso de produtos convencionais.
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Para reduzir o risco de reações, Daiane Ribeiro, especialista em química da Positiv.a, lista cinco dicas para uma faxina mais segura.
Prefira produtos com formulações mais seguras
Optar por produtos com composição equilibrada e sem ingredientes agressivos é fundamental, especialmente para quem tem pele sensível. Certos componentes, embora eficazes na limpeza, podem ser prejudiciais com o uso contínuo.
“O cloro, conhecido pelo seu poder bactericida e alvejante, pode causar irritação e sensibilização da pele. Já o lauril, comum em detergentes e responsável pela espuma, também pode provocar ressecamento e irritações na pele e nas vias respiratórias”, explica Vanessa.
As mãos são o principal ponto de contato
A pele das mãos geralmente é a primeira a indicar problemas. Sintomas como ressecamento, coceira e vermelhidão podem mostrar que a barreira de proteção cutânea está sendo afetada. É importante não ignorar esses sinais.
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“Quando a exposição é contínua, esses desconfortos podem evoluir para quadros mais persistentes. Depois do contato com produtos de limpeza, é importante lavar bem e hidratar as mãos, retirando resíduos para ajudar na recuperação da barreira cutânea”, orienta a especialista.
Evite misturar produtos de limpeza
A combinação de diferentes fórmulas pode aumentar o risco de reações químicas perigosas e intensificar a exposição a agentes irritantes. Essa prática pode agravar desconfortos respiratórios e outros problemas de saúde.
“Existe um mito que a mistura de produtos é mais eficiente, quando, na prática, isso pode trazer riscos. Além de provocar reações químicas perigosas, essa combinação eleva a exposição a substâncias irritantes”, afirma.
Crianças e pets também podem ser afetados
Pessoas que não manipulam diretamente os produtos, como crianças e animais de estimação, também podem sofrer os efeitos de substâncias agressivas. A pele das crianças é mais delicada e pode ter contato com superfícies recém-limpas.
“Os pets têm o olfato mais sensível e contato frequente com pisos e ambientes, o que exige ainda mais cuidado na escolha dos produtos usados no ambiente doméstico”, diz Vanessa.
Atenção aos rótulos
Observar os ingredientes e as orientações de uso nos rótulos ajuda a evitar o contato com substâncias agressivas. Embora seja um hábito pouco comum, ler as informações dos produtos permite fazer escolhas mais conscientes e seguras para o uso contínuo.
“Muitas vezes o consumidor não entende exatamente o que está levando para casa, seja pela correria ou pela dificuldade de interpretar os rótulos. Mas esse é um passo importante para optar por fórmulas mais seguras”, finaliza.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.
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