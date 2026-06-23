Faxina eficiente: 5 dicas para higienizar a casa corretamente

Mais do que escolher entre um desinfetante ou um limpador multiuso, a técnica correta faz toda a diferença para a saúde da família. Pequenos ajustes na rotina podem otimizar o tempo e potencializar a ação dos componentes químicos, resultando em uma higienização mais profunda e duradoura.

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Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco passos essenciais para uma faxina eficiente e segura.

Como fazer a limpeza correta da casa

1. Comece de cima para baixo

A regra de ouro da faxina é sempre limpar do ponto mais alto para o mais baixo. Comece tirando o pó de prateleiras, armários e janelas. Assim, a sujeira que cair será removida depois, na limpeza do chão. Isso evita retrabalho e garante que nenhuma área fique suja novamente.

2. Diferencie limpeza de desinfecção

Limpar não é o mesmo que desinfetar. A limpeza, feita com água e sabão ou detergente, remove a sujeira visível e a gordura. Já a desinfecção elimina germes e bactérias. Para uma superfície ser desinfetada, ela precisa primeiro estar limpa. Portanto, passe um pano com detergente antes de aplicar o desinfetante.

3. Leia sempre os rótulos dos produtos

Cada produto tem uma finalidade e um modo de uso específico. Ler o rótulo é fundamental para saber se ele precisa ser diluído, quanto tempo deve agir na superfície e em quais materiais não pode ser aplicado. Usar um produto de forma incorreta pode danificar móveis e pisos, além de não garantir a higienização.

4. Evite misturas químicas perigosas

Combinar produtos de limpeza pode ser extremamente perigoso. A mistura de água sanitária com amoníaco, por exemplo, libera um gás tóxico que causa danos ao sistema respiratório. Use cada produto separadamente e siga as instruções do fabricante. Na dúvida, a combinação de água e detergente neutro é segura e resolve a maior parte das necessidades.

5. Foque nos pontos de contato

Maçanetas, interruptores, controles remotos, torneiras e celulares são tocados dezenas de vezes ao dia e acumulam muitos micro-organismos. Crie o hábito de higienizar esses locais com mais frequência, usando um pano com álcool 70% ou um desinfetante apropriado. Essa atitude simples ajuda a prevenir a transmissão de doenças.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.