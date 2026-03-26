Poeira escondida: 7 objetos que você esquece de limpar em casa
De controles remotos a luminárias, veja um guia para eliminar os focos de sujeira que passam despercebidos na faxina do dia a dia
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A limpeza diária mantém a casa em ordem, mas alguns objetos e cantos acabam sendo esquecidos, transformando-se em reservatórios de poeira e alérgenos. Manter esses pontos limpos não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Confira uma lista de itens que merecem atenção especial na sua rotina de faxina.
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1. Controles remotos e eletrônicos
Constantemente manuseados, controles remotos, teclados e mouses acumulam poeira, gordura e germes. Para limpá-los, remova as pilhas e utilize um pano de microfibra levemente umedecido com álcool isopropílico 70%, que evapora rápido e é seguro para eletrônicos. Hastes de algodão ajudam a alcançar as frestas entre os botões. A limpeza semanal é recomendada.
2. Pás de ventilador e filtros de ar-condicionado
Esses aparelhos podem espalhar a poeira por todo o ambiente se não forem limpos corretamente. As pás dos ventiladores de teto podem ser limpas com um pano úmido. Já os filtros do ar-condicionado devem ser removidos e lavados. A frequência ideal varia: em locais de alta circulação ou com pets, a limpeza quinzenal é indicada. Para uso doméstico moderado, a limpeza mensal é suficiente, e para uso eventual, pode ser feita a cada dois meses.
3. Cortinas e persianas
Funcionam como filtros, barrando a poeira que vem de fora. O ideal é aspirá-las quinzenalmente com o bocal de escova do aspirador de pó. Para uma limpeza mais profunda, verifique as instruções de lavagem do fabricante.
4. Almofadas decorativas
Elas acumulam poeira, ácaros, pelos de animais e células mortas da pele. Retire-as do sofá ou da cama semanalmente, bata-as em uma área externa para remover a poeira superficial e, se possível, aspire-as.
5. Luminárias, cúpulas e lâmpadas
A poeira acumulada em luminárias e lâmpadas pode reduzir a luminosidade do ambiente e até superaquecer. Com a energia desligada, utilize um espanador ou um pano de microfibra seco para remover o pó das superfícies. A limpeza mensal é uma boa prática.
6. Tapetes
Aspirar os tapetes é uma tarefa comum, mas a frequência faz toda a diferença para evitar o acúmulo profundo de sujeira e ácaros. O ideal é aspirar de uma a duas vezes por semana, especialmente em áreas de grande circulação.
7. Objetos decorativos e prateleiras altas
Itens como porta-retratos, livros, vasos e outros enfeites em prateleiras, principalmente as mais altas, são frequentemente ignorados. Use um pano de microfibra para remover a poeira desses objetos a cada quinze dias.
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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.