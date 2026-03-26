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LIMPEZA DETALHADA

Poeira escondida: 7 objetos que você esquece de limpar em casa

De controles remotos a luminárias, veja um guia para eliminar os focos de sujeira que passam despercebidos na faxina do dia a dia

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
26/03/2026 16:04 - atualizado em 26/03/2026 16:17

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Poeira escondida: 7 objetos que você esquece de limpar em casa
Manter a rotina de limpeza é crucial para garantir a saúde do lar, focando nos itens esquecidos da faxina diária crédito: Proxima Studio

A limpeza diária mantém a casa em ordem, mas alguns objetos e cantos acabam sendo esquecidos, transformando-se em reservatórios de poeira e alérgenos. Manter esses pontos limpos não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Confira uma lista de itens que merecem atenção especial na sua rotina de faxina.

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1. Controles remotos e eletrônicos

Constantemente manuseados, controles remotos, teclados e mouses acumulam poeira, gordura e germes. Para limpá-los, remova as pilhas e utilize um pano de microfibra levemente umedecido com álcool isopropílico 70%, que evapora rápido e é seguro para eletrônicos. Hastes de algodão ajudam a alcançar as frestas entre os botões. A limpeza semanal é recomendada.

2. Pás de ventilador e filtros de ar-condicionado

Esses aparelhos podem espalhar a poeira por todo o ambiente se não forem limpos corretamente. As pás dos ventiladores de teto podem ser limpas com um pano úmido. Já os filtros do ar-condicionado devem ser removidos e lavados. A frequência ideal varia: em locais de alta circulação ou com pets, a limpeza quinzenal é indicada. Para uso doméstico moderado, a limpeza mensal é suficiente, e para uso eventual, pode ser feita a cada dois meses.

3. Cortinas e persianas

Funcionam como filtros, barrando a poeira que vem de fora. O ideal é aspirá-las quinzenalmente com o bocal de escova do aspirador de pó. Para uma limpeza mais profunda, verifique as instruções de lavagem do fabricante.

Mulher sorrindo, usando luvas rosa, limpando persianas brancas com pano azul.
Persianas e cortinas funcionam como filtros de poeira; sua limpeza regular é crucial para a saúde do ambiente, conforme a matéria.Africa images

4. Almofadas decorativas

Elas acumulam poeira, ácaros, pelos de animais e células mortas da pele. Retire-as do sofá ou da cama semanalmente, bata-as em uma área externa para remover a poeira superficial e, se possível, aspire-as.

5. Luminárias, cúpulas e lâmpadas

A poeira acumulada em luminárias e lâmpadas pode reduzir a luminosidade do ambiente e até superaquecer. Com a energia desligada, utilize um espanador ou um pano de microfibra seco para remover o pó das superfícies. A limpeza mensal é uma boa prática.

6. Tapetes

Aspirar os tapetes é uma tarefa comum, mas a frequência faz toda a diferença para evitar o acúmulo profundo de sujeira e ácaros. O ideal é aspirar de uma a duas vezes por semana, especialmente em áreas de grande circulação.

7. Objetos decorativos e prateleiras altas

Itens como porta-retratos, livros, vasos e outros enfeites em prateleiras, principalmente as mais altas, são frequentemente ignorados. Use um pano de microfibra para remover a poeira desses objetos a cada quinze dias.

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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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