'Boa noite, Cinderela': como identificar e agir em emergências

O golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela", no qual criminosos adulteram bebidas para deixar vítimas vulneráveis, representa um risco real em ambientes de grande circulação, como festas, bares e shows. A prática facilita roubos, sequestros ou abusos sexuais. Para se proteger e ajudar outras pessoas em uma emergência, identificar os sinais de perigo e agir rapidamente é essencial.

O que é o golpe 'Boa noite, Cinderela'?

O golpe 'Boa noite, Cinderela' consiste na prática de drogar uma pessoa sem que ela perceba, misturando substâncias psicoativas em sua bebida. O objetivo dos criminosos é deixar a vítima desorientada e com a capacidade de defesa reduzida para cometer roubos, sequestros ou abusos sexuais.

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As substâncias utilizadas geralmente não têm cor, cheiro ou sabor, o que dificulta a identificação. Elas atuam rapidamente no sistema nervoso central, causando sonolência, confusão mental e perda de memória, fazendo com que a vítima não se lembre do que aconteceu.

Quais são os principais sintomas?

Os efeitos das substâncias podem variar, mas alguns sinais de alerta são recorrentes e exigem atenção. Reconhecê-los em si mesmo ou em amigos é o primeiro passo para buscar ajuda. Os sintomas mais comuns incluem:

Sonolência excessiva e repentina;

Tontura, enjoo e visão turva;

Sensação de desmaio ou fraqueza;

Dificuldade para falar ou se locomover;

Confusão mental e perda de memória recente;

Comportamento alterado ou euforia incomum.

Como se proteger de bebidas adulteradas?

Adotar alguns cuidados simples pode reduzir o risco de se tornar uma vítima. A prevenção é a principal ferramenta contra esse tipo de golpe. Fique atento às seguintes recomendações:

Nunca aceite bebidas de pessoas estranhas;

Não deixe seu copo ou garrafa sem supervisão em nenhum momento;

Se precisar ir ao banheiro, leve sua bebida com você ou descarte-a;

Prefira bebidas enlatadas ou engarrafadas e peça para que sejam abertas na sua frente;

Desconfie se a bebida apresentar sabor ou aparência estranha.

Suspeita de golpe: o que fazer?

Caso você ou alguém próximo apresente os sintomas, agir rapidamente é fundamental. Procure ajuda imediatamente, comunicando a situação a um amigo de confiança, funcionário do local ou autoridade policial (190).

Em seguida, acione o serviço de emergência médica, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros, no 193. A pessoa não deve ficar sozinha e, se possível, levá-la a um local seguro e ventilado enquanto o socorro não chega é ideal.

O que fazer depois

Após o atendimento médico, procure uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Realizar um exame toxicológico o mais rápido possível é crucial para comprovar a presença de substâncias no organismo e auxiliar na investigação. Se possível, guarde o copo ou recipiente da bebida para que sirva como evidência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.