'Boa noite, Cinderela': como identificar e agir em emergências
O perigo de bebidas adulteradas é real; especialistas dão dicas para se proteger em festas e ensinam os primeiros socorros em caso de suspeita
compartilheSIGA
O golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela", no qual criminosos adulteram bebidas para deixar vítimas vulneráveis, representa um risco real em ambientes de grande circulação, como festas, bares e shows. A prática facilita roubos, sequestros ou abusos sexuais. Para se proteger e ajudar outras pessoas em uma emergência, identificar os sinais de perigo e agir rapidamente é essencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O que é o golpe 'Boa noite, Cinderela'?
O golpe 'Boa noite, Cinderela' consiste na prática de drogar uma pessoa sem que ela perceba, misturando substâncias psicoativas em sua bebida. O objetivo dos criminosos é deixar a vítima desorientada e com a capacidade de defesa reduzida para cometer roubos, sequestros ou abusos sexuais.
Leia Mais
Presa integrante de quadrilha que aplicava golpe do ‘Boa Noite Cinderela’
Os riscos de misturar álcool e remédios para dormir, como Meirelles
5 golpes financeiros mais comuns aplicados contra idosos no Brasil
As substâncias utilizadas geralmente não têm cor, cheiro ou sabor, o que dificulta a identificação. Elas atuam rapidamente no sistema nervoso central, causando sonolência, confusão mental e perda de memória, fazendo com que a vítima não se lembre do que aconteceu.
Quais são os principais sintomas?
Os efeitos das substâncias podem variar, mas alguns sinais de alerta são recorrentes e exigem atenção. Reconhecê-los em si mesmo ou em amigos é o primeiro passo para buscar ajuda. Os sintomas mais comuns incluem:
Sonolência excessiva e repentina;
Tontura, enjoo e visão turva;
Sensação de desmaio ou fraqueza;
Dificuldade para falar ou se locomover;
Confusão mental e perda de memória recente;
Comportamento alterado ou euforia incomum.
Como se proteger de bebidas adulteradas?
Adotar alguns cuidados simples pode reduzir o risco de se tornar uma vítima. A prevenção é a principal ferramenta contra esse tipo de golpe. Fique atento às seguintes recomendações:
Nunca aceite bebidas de pessoas estranhas;
Não deixe seu copo ou garrafa sem supervisão em nenhum momento;
Se precisar ir ao banheiro, leve sua bebida com você ou descarte-a;
Prefira bebidas enlatadas ou engarrafadas e peça para que sejam abertas na sua frente;
Desconfie se a bebida apresentar sabor ou aparência estranha.
Suspeita de golpe: o que fazer?
Caso você ou alguém próximo apresente os sintomas, agir rapidamente é fundamental. Procure ajuda imediatamente, comunicando a situação a um amigo de confiança, funcionário do local ou autoridade policial (190).
Em seguida, acione o serviço de emergência médica, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros, no 193. A pessoa não deve ficar sozinha e, se possível, levá-la a um local seguro e ventilado enquanto o socorro não chega é ideal.
O que fazer depois
Após o atendimento médico, procure uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Realizar um exame toxicológico o mais rápido possível é crucial para comprovar a presença de substâncias no organismo e auxiliar na investigação. Se possível, guarde o copo ou recipiente da bebida para que sirva como evidência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.