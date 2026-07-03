As drogas do 'Boa noite, Cinderela': o que são e como agem no corpo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O 'Boa noite, Cinderela' é uma prática criminosa que consiste em usar substâncias para deixar as pessoas vulneráveis a roubos e outros crimes, causando sonolência, desorientação e perda de memória.

As drogas são geralmente misturadas a bebidas sem que a vítima perceba, pois muitas não têm cor, cheiro ou sabor. A ação é rápida e os efeitos podem durar horas, tempo suficiente para que os criminosos ajam sem resistência e a vítima não se lembre do que aconteceu depois.

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Quais são as substâncias mais usadas?

Os criminosos costumam usar um conjunto de substâncias, muitas vezes de forma combinada para potencializar os efeitos. Embora a lista seja extensa, algumas são mais comuns nesses golpes:

Benzodiazepínicos: são medicamentos de uso controlado, como Clonazepam e Diazepam, prescritos para tratar ansiedade e insônia. Em doses altas ou misturados com álcool, causam sedação profunda, relaxamento muscular e amnésia.

Escopolamina: também conhecida como "burundanga", é uma substância extraída de plantas. Ela provoca desorientação, alucinações e anula a vontade da vítima, que pode seguir ordens sem questionar e depois não se recordar de nada.

GHB (ácido gama-hidroxibutírico): popularmente chamado de "ecstasy líquido", é uma droga sintética que em doses baixas causa euforia, mas em doses maiores leva à sonolência, perda de consciência e coma. Sua forma líquida facilita a mistura em bebidas.

Cetamina: um anestésico de uso médico e veterinário, essa substância causa um estado de dissociação, em que a pessoa se sente fora do próprio corpo. Ela perde a coordenação motora e a capacidade de reagir a estímulos externos.

Como essas drogas agem no corpo?

A maioria dessas substâncias atua como depressora do sistema nervoso central. Isso significa que elas diminuem a atividade cerebral, o que leva a uma cascata de efeitos. O relaxamento muscular e a sonolência impedem a vítima de reagir ou fugir. A confusão mental e a amnésia anterógrada, que impede a formação de novas memórias, garantem que a pessoa tenha pouca ou nenhuma lembrança do crime.

A combinação com álcool é especialmente perigosa, pois potencializa drasticamente a ação depressora, aumentando o risco de overdose. Essa mistura pode levar a uma parada respiratória, coma e até mesmo à morte, dependendo da dose e da saúde da vítima.

O que fazer em caso de suspeita?

Ao suspeitar que foi vítima de um golpe do “Boa noite, Cinderela”, o primeiro passo é procurar ajuda médica imediata. No hospital, é possível tratar os sintomas e verificar os sinais vitais. Em seguida, é fundamental registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima para que a polícia possa iniciar a investigação.

Realizar um exame toxicológico o mais rápido possível também é crucial para identificar a substância utilizada. A maioria dessas drogas é eliminada do organismo em poucas horas ou dias, por isso a agilidade é essencial para confirmar o crime e ajudar na identificação dos responsáveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.