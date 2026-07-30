Seu pé não tem o mesmo tamanho o dia todo e isso é perigoso

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um estudo publicado em 2024 no periódico BMC Musculoskeletal Disorders demonstrou um aumento médio de 3% no volume do pé ao longo do dia, causado por estase venosa e acúmulo de líquido. Ou seja: o pé que você calça às 9h da manhã não é o mesmo pé às 20h.

Segundo o ortopedista do Hospital Quali Ipanema, John Guibor Crespo, experimentar calçados pela manhã aumenta o risco de escolher um número menor do que o necessário, o que pode gerar desconforto e compressão após algumas horas de uso.

"Isso vale especialmente para calçados fechados — tênis, sapatos sociais e botas —, cujo ajuste depende do volume e do comprimento do pé. Já em sandálias, chinelos e modelos abertos, o impacto é menor, porque há menos restrição ao movimento do pé", explica.

De acordo com o especialista, esse fenômeno é chamado de edema postural. "É um efeito dependente da gravidade: o pé aumenta de volume, gerando um acréscimo médio de 3% apenas com a posição sentada ao longo do dia", afirma.

Outro fator relevante na hora da compra é a pisada e o apoio do peso corporal, que promovem o alargamento do antepé — fenômeno conhecido como splaying, no qual o pé se expande lateralmente sob carga.

"Esse efeito não se deve a um inchaço patológico, mas sim à redistribuição fisiológica de líquidos por ação da gravidade, associada à diminuição do retorno venoso quando permanecemos muito tempo em pé ou sentados, sem elevação dos membros", complementa.

O ortopedista lembra ainda que todos esses fatores são cumulativos: calor, tempo em pé, caminhada e genética se somam e produzem um efeito maior do que cada um isoladamente.

Principais cuidados na hora de comprar sapatos

Joanete

O joanete está associado ao uso de calçados de bico estreito e salto alto, que alteram a biomecânica do pé.

Fascite plantar

"A relação entre calçado inadequado e fascite plantar é mecânica: solas muito rígidas ou muito flexíveis, falta de suporte do arco e amortecimento insuficiente são fatores contribuintes, embora a fascite seja multifatorial", esclarece.

Calçados apertados

Segundo o ortopedista, calçados inadequados podem causar diversos problemas, como encurtamento do tendão de Aquiles, metatarsalgia, neuroma de Morton, dedos em garra, unhas encravadas, bolhas, instabilidade de tornozelo e entorses de repetição, entre outras condições.

Horário adequado

Evite experimentar calçados apenas pela manhã, ignorando o aumento fisiológico de volume que ocorre ao longo do dia.

Atenção aos detalhes

Outro erro comum é não medir os dois pés — a assimetria entre eles é comum, e o calçado deve servir no pé maior.

Largura

Muita gente foca apenas no comprimento, mas o aperto lateral é o maior gerador de deformidades.

Não repita o número "de sempre" sem experimentar

O tamanho varia entre marcas, modelos e países (numeração brasileira, europeia e americana).

Use a meia certa

Experimente o calçado com a meia que efetivamente irá usar — meias grossas ou finas alteram completamente o ajuste.

Espaço entre os dedos

É preciso haver entre 0,5 cm e 1 cm de espaço entre o dedo mais longo e a ponta do calçado.

Conforto antes da estética

Calçados da moda costumam ter bico estreito e palmilha plana — péssimos para a biomecânica do pé.

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Experimente andar na loja

"Andar com o calçado na loja é muito importante, porque o pé se comporta de forma diferente sob carga. O conforto estático não garante conforto dinâmico", afirma o ortopedista.