Você pode viver mais tempo se conseguir fazer esse truque simples com os dedos dos pés

A saúde dos pés costuma receber menos atenção do que joelhos, quadris ou coluna, mas especialistas indicam que essa parte do corpo pode ter relação direta com a longevidade, ou seja, com o quanto a pessoa pode viver com qualidade. Entre vários fatores envolvidos, a força dos dedos dos pés vem sendo apontada como um sinal importante de equilíbrio, risco de quedas e independência na idade mais avançada, influenciando o funcionamento do corpo todo no dia a dia.

Qual é a relação entre a força dos dedos dos pés e a longevidade?

Estudos publicados desde 2009 mostram que a capacidade de empurrar o chão com os dedos está ligada à menor chance de quedas em idosos e melhor estabilidade ao caminhar.

Por que a força dos dedos dos pés influencia tanto o equilíbrio?

Em algumas pesquisas, pessoas com dedos fracos ou tortos tiveram até o dobro de chance de cair, em comparação com quem tinha a musculatura dos dedos mais forte. Como quedas com fraturas graves estão entre as principais causas de perda de autonomia após os 65 anos, preservar essa força pode contribuir para uma

Os dedos dos pés funcionam como uma "primeira linha de defesa" para manter o equilíbrio. Ao caminhar, se levantar de uma cadeira ou dar o primeiro passo, o corpo joga o peso para a frente, e a forma como os dedos apertam o chão ajuda a controlar esse movimento fino e rápido.

Quando a força dos dedos dos pés está baixa, o corpo perde parte desse apoio preciso, o que aumenta a chance de tropeços e desequilíbrios. Especialistas em movimento e caminhada associam dedos fracos a compensações que podem gerar dor e sobrecarga em outras articulações, como:

sobrecarga nos tornozelos, que passam a estabilizar mais o corpo;

maior pressão sobre joelhos e quadris ao caminhar e subir escadas;

mudanças sutis na postura durante a marcha, reduzindo eficiência;

compensações musculares que favorecem dores crônicas ao longo dos anos.

Como testar a força dos dedos dos pés em casa com segurança?

Um dos testes simples usados por profissionais é observar se a pessoa consegue mexer o hálux (o dedão do pé) de forma independente dos outros dedos. Esse gesto funciona como um "sinal" da comunicação entre os músculos do pé e o sistema nervoso, mostrando coordenação entre cérebro, nervos e músculos.

Para ter uma ideia inicial de como está o controle e a força dos dedos, é possível tentar o seguinte teste em casa, sempre interrompendo se houver dor ou desconforto acentuado:

Teste caseiro para avaliar a força e o controle dos dedos dos pés Preparar a posição