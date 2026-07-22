Teoria do Polvo explica por que a endometriose causa dor em várias regiões

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A endometriose ainda é uma das doenças mais subdiagnosticadas da saúde feminina. Embora atinja cerca de uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva, muitas convivem por anos com dores incapacitantes sem compreender a origem dos sintomas.

Para tornar essa explicação mais simples e acessível, o ginecologista especialista em endometriose profunda e cirurgia minimamente invasiva Igor Chiminacio desenvolveu um modelo anatômico que vem chamando a atenção de médicos e pacientes: a "Teoria do Polvo".

A proposta transforma a anatomia da pelve feminina em uma imagem de fácil compreensão. Nela, o útero representa a cabeça do polvo, enquanto os tecidos que sustentam esse órgão, conhecidos tecnicamente como paramétrios, funcionam como seus tentáculos.

A proposta não substitui o conhecimento existente, mas traduz conceitos anatômicos complexos Arquivo Pessoal/Divulgação

Segundo o especialista, é justamente nesses tecidos de sustentação que a endometriose frequentemente se desenvolve. "Durante muitos anos, a doença foi explicada olhando apenas para os focos visíveis da endometriose. Mas o problema vai muito além deles. O tecido onde esses focos surgem é o que transmite a dor para nervos, músculos e outras estruturas da pelve. Quando a paciente entende esse conceito, ela também entende por que sente dor em locais tão diferentes do corpo", explica Igor.

Muito além da cólica

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres é justamente relacionar sintomas aparentemente desconectados à endometriose. Dor nas costas, na lombar, na virilha, nas pernas, no quadril, durante as relações sexuais, ao evacuar ou até mesmo durante a prática de atividades físicas costuma ser investigada por diferentes especialistas antes que alguém suspeite da doença.

"Pela Teoria do Polvo, fica mais fácil compreender que o útero não está 'solto' dentro do corpo. Ele é sustentado por estruturas ricas em colágeno que envolvem vasos sanguíneos e nervos. Quando esses tecidos são acometidos pela endometriose, toda essa rede pode ser afetada, irradiando dor para diferentes regiões."

A proposta não substitui o conhecimento científico já existente, mas traduz conceitos anatômicos complexos para uma linguagem mais acessível, tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde.

Segundo Igor, o objetivo é facilitar o entendimento da doença e melhorar o reconhecimento dos sintomas ainda nas consultas iniciais. "Quando a mulher entende onde está a origem da dor, ela consegue descrever melhor seus sintomas. Isso ajuda no raciocínio clínico e pode contribuir para um diagnóstico mais precoce."

O impacto no diagnóstico

Estima-se que mulheres com endometriose convivam entre oito e dez anos até receberem o diagnóstico correto. Nesse período, é comum passarem por diversos especialistas, realizarem inúmeros exames e ouvirem que a dor faz parte do ciclo menstrual.

Para o ginecologista, parte desse atraso ocorre porque a doença ainda é frequentemente associada apenas às lesões visíveis, quando, na realidade, o comprometimento dos tecidos profundos pode explicar sintomas muito mais amplos. "Nem toda dor causada pela endometriose aparece exatamente onde está a lesão. A inflamação e a fibrose podem comprometer estruturas importantes da pelve e provocar sintomas à distância."

Além de facilitar a comunicação com pacientes, a Teoria do Polvo também vem sendo utilizada em apresentações científicas e aulas para profissionais da saúde. A proposta busca reforçar a importância de compreender toda a anatomia da pelve durante a investigação da doença, e não apenas identificar focos superficiais de endometriose. "Quando entendemos como essas estruturas funcionam em conjunto, conseguimos interpretar melhor os sintomas e individualizar o tratamento de cada paciente."

Quando procurar avaliação médica

A mulher deve procurar avaliação médica sempre que apresentar sintomas que vão além das cólicas menstruais consideradas leves, como:

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Cólicas intensas ou incapacitantes

Dor durante as relações sexuais

Dor para evacuar ou urinar, principalmente no período menstrual

Dor na lombar, virilha, quadril ou pernas relacionada ao ciclo menstrual

Dor pélvica persistente

Dificuldade para engravidar

Quanto mais cedo esses sintomas forem investigados, maiores são as chances de diagnóstico precoce, tratamento adequado e preservação da qualidade de vida e da fertilidade.