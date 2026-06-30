Endometriose: 7 sintomas que vão além da cólica e você não deve ignorar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A endometriose é frequentemente associada a cólicas menstruais intensas, mas a doença vai muito além. Um dos maiores estudos genéticos sobre o tema, divulgado neste ano de 2026, reforça que a endometriose é uma doença sistêmica, confirmando que suas causas e efeitos estão ligados a outros sistemas do corpo. Isso ajuda a explicar por que muitas mulheres convivem com sinais menos óbvios, que acabam ignorados ou confundidos com outros problemas de saúde.

Reconhecer esses sintomas é o primeiro passo para buscar um diagnóstico correto e melhorar a qualidade de vida. A condição, que afeta entre 3% e 20% das mulheres em idade reprodutiva, ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando inflamação e dor crônica em diferentes partes do corpo.

Conheça sete sinais de endometriose que não devem ser ignorados:

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1. Dor na região lombar

Uma dor persistente nas costas, principalmente na região lombar, que piora durante o período menstrual, pode ser um sintoma. Isso ocorre quando o tecido endometrial cresce perto dos nervos da pelve e da parte inferior das costas, causando uma dor que pode irradiar para as pernas.

2. Inchaço abdominal severo

Conhecido como "barriga de endo", o inchaço abdominal doloroso é comum. Ele é resultado da inflamação causada pela doença, que leva à retenção de líquidos e gases, deixando o abdômen visivelmente distendido e sensível ao toque, de forma muito mais intensa que um inchaço comum.

3. Fadiga crônica e exaustão

Sentir um cansaço extremo que não melhora com o descanso é um sinal de alerta. O corpo gasta uma enorme quantidade de energia para lidar com a inflamação e a dor crônica provocadas pela endometriose, o que resulta em uma fadiga crônica e exaustão que pode ser incapacitante. Estudos genéticos recentes confirmam essa ligação, validando a queixa de muitas pacientes.

4. Dor ao urinar ou evacuar

Se ir ao banheiro se torna um momento doloroso, especialmente durante a menstruação, a endometriose pode ser a causa. Lesões da doença podem se instalar na bexiga ou no intestino, causando dor, pressão e dificuldade para urinar ou evacuar.

5. Problemas gastrointestinais

Muitas mulheres com endometriose recebem diagnósticos equivocados de síndrome do intestino irritável. Sintomas como diarreia, constipação, náuseas e dor intestinal intensa, que se agravam no período menstrual, são comuns quando há focos da doença no sistema digestivo.

6. Dor durante a relação sexual

A dispareunia, nome técnico para a dor durante ou após o sexo, é um sintoma frequente. Ela acontece principalmente quando as lesões de endometriose estão localizadas em áreas como o fundo da vagina e os ligamentos que sustentam o útero, tornando o ato doloroso.

7. Sangramento entre os ciclos

Embora escapes possam ter várias causas, sangramentos irregulares ou manchas de sangue fora do período menstrual são um sinal a ser investigado. A endometriose pode interferir no equilíbrio hormonal e causar sangramentos anormais que não seguem o ciclo regular.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.