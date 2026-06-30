Endometriose: 7 sintomas que vão além da cólica e você não deve ignorar
A doença afeta muito mais que o sistema reprodutivo; conheça sinais menos óbvios como dor nas costas, inchaço e fadiga crônica que merecem atenção
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A endometriose é frequentemente associada a cólicas menstruais intensas, mas a doença vai muito além. Um dos maiores estudos genéticos sobre o tema, divulgado neste ano de 2026, reforça que a endometriose é uma doença sistêmica, confirmando que suas causas e efeitos estão ligados a outros sistemas do corpo. Isso ajuda a explicar por que muitas mulheres convivem com sinais menos óbvios, que acabam ignorados ou confundidos com outros problemas de saúde.
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Reconhecer esses sintomas é o primeiro passo para buscar um diagnóstico correto e melhorar a qualidade de vida. A condição, que afeta entre 3% e 20% das mulheres em idade reprodutiva, ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando inflamação e dor crônica em diferentes partes do corpo.
Conheça sete sinais de endometriose que não devem ser ignorados:
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7 sintomas de endometriose que vão muito além da cólica forte
Endometriose: quando a dor menstrual pode ser sinal de algo mais sério
1. Dor na região lombar
Uma dor persistente nas costas, principalmente na região lombar, que piora durante o período menstrual, pode ser um sintoma. Isso ocorre quando o tecido endometrial cresce perto dos nervos da pelve e da parte inferior das costas, causando uma dor que pode irradiar para as pernas.
2. Inchaço abdominal severo
Conhecido como "barriga de endo", o inchaço abdominal doloroso é comum. Ele é resultado da inflamação causada pela doença, que leva à retenção de líquidos e gases, deixando o abdômen visivelmente distendido e sensível ao toque, de forma muito mais intensa que um inchaço comum.
3. Fadiga crônica e exaustão
Sentir um cansaço extremo que não melhora com o descanso é um sinal de alerta. O corpo gasta uma enorme quantidade de energia para lidar com a inflamação e a dor crônica provocadas pela endometriose, o que resulta em uma fadiga crônica e exaustão que pode ser incapacitante. Estudos genéticos recentes confirmam essa ligação, validando a queixa de muitas pacientes.
4. Dor ao urinar ou evacuar
Se ir ao banheiro se torna um momento doloroso, especialmente durante a menstruação, a endometriose pode ser a causa. Lesões da doença podem se instalar na bexiga ou no intestino, causando dor, pressão e dificuldade para urinar ou evacuar.
5. Problemas gastrointestinais
Muitas mulheres com endometriose recebem diagnósticos equivocados de síndrome do intestino irritável. Sintomas como diarreia, constipação, náuseas e dor intestinal intensa, que se agravam no período menstrual, são comuns quando há focos da doença no sistema digestivo.
6. Dor durante a relação sexual
A dispareunia, nome técnico para a dor durante ou após o sexo, é um sintoma frequente. Ela acontece principalmente quando as lesões de endometriose estão localizadas em áreas como o fundo da vagina e os ligamentos que sustentam o útero, tornando o ato doloroso.
7. Sangramento entre os ciclos
Embora escapes possam ter várias causas, sangramentos irregulares ou manchas de sangue fora do período menstrual são um sinal a ser investigado. A endometriose pode interferir no equilíbrio hormonal e causar sangramentos anormais que não seguem o ciclo regular.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.