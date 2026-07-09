Saúde ocular completa o cuidado de crianças com cardiopatias congênitas

O Dia da Saúde Ocular (10/7) é um convite à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças que afetam a visão. Na infância, esse cuidado é ainda mais essencial: estima-se que cerca de 80% das informações processadas pelo cérebro sejam captadas por meio da visão, tornando a saúde ocular indispensável para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e para a aprendizagem.

De acordo com o oftalmologista Alberto Bensoussan, além das causas mais conhecidas, diversas cardiopatias congênitas (alterações na estrutura ou no funcionamento do coração) também podem estar associadas a problemas oculares. Síndromes genéticas, como Down, Turner e Marfan, frequentemente apresentam manifestações tanto cardíacas quanto oftalmológicas, o que reforça a importância do acompanhamento multidisciplinar desde os primeiros anos de vida.

“Além dessas associações sindrômicas, algumas cardiopatias cursam com baixa oxigenação sistêmica, o que pode interferir na evolução de doenças como a retinopatia da prematuridade. Também existem medicamentos utilizados no tratamento das cardiopatias que podem apresentar efeitos oculares e, por isso, exigem acompanhamento”, explica o especialista.

O oftalmologista destaca ainda que a avaliação ocular pode contribuir para o próprio diagnóstico de algumas condições e evitar sequelas visuais permanentes. “O acompanhamento oftalmológico auxilia no diagnóstico de doenças, como a síndrome de Marfan, em que pode ser observada a luxação do cristalino, e também na prevenção de alterações visuais, como a ambliopia, conhecida como ‘olho preguiçoso’, que pode ocorrer em pacientes com estrabismo ou catarata”, afirma.

Parcerias que transformam vidas

Desde 2021, a Pro Criança Cardíaca, projeto social localizado no Rio de Janeiro, vem ampliando o cuidado para além do tratamento das cardiopatias congênitas. A instituição oferece atendimento oftalmológico gratuito aos pacientes, fortalecendo a assistência às crianças e contribuindo para sua qualidade de vida, desenvolvimento e inclusão.

A iniciativa é realizada em parceria com a Focus Clínica e Cirurgia de Olhos, com a participação de oftalmologistas voluntários, como Alberto Bensoussan, e o apoio das Óticas Vejja, responsáveis pela doação de óculos aos pacientes que necessitam de correção visual.

Para as famílias atendidas, ter acesso gratuito à avaliação oftalmológica e aos óculos representa mais do que um tratamento: significa mais autonomia, desenvolvimento e oportunidades para o futuro.

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Para Alberto, participar da iniciativa também é motivo de realização pessoal. “A nossa parceria transforma a vida das pessoas, trazendo conforto, esperança e mais qualidade de vida diante das doenças cardíacas e de suas consequências oftalmológicas. Apoiar o projeto traz um grande prazer e um sentimento de dever cumprido desde o juramento que fizemos no dia da formatura. Ajudar, tratar e levar conforto às pessoas é muito gratificante. Fico muito feliz em participar do projeto”, revela.