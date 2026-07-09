Quantas calorias têm os lanches mais famosos do McDonald's?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Os sanduíches do McDonald's são clássicos do fast-food, mas a curiosidade sobre o valor nutricional de cada um é uma dúvida comum para muitos consumidores. Saber quantas calorias têm os lanches mais famosos da rede, como o Big Mac, o Quarteirão com Queijo e o McChicken, ajuda a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia, mesmo em uma refeição rápida.

Analisar a tabela nutricional permite entender o impacto de cada ingrediente. Detalhes como a quantidade de molho, a presença de queijo ou o método de preparo da carne influenciam diretamente o valor energético final do produto. Pequenas alterações no pedido, como retirar um item específico, podem fazer uma diferença significativa.

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Quantas calorias tem o Big Mac?

O Big Mac, um dos sanduíches mais icônicos do mundo, possui 524 calorias em sua composição padrão. O lanche é conhecido por seus dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles em um pão com gergelim. A combinação de ingredientes resulta em um valor energético considerável.

Valor energético: 524 kcal

Carboidratos: 43 g

Proteínas: 26 g

Gorduras totais: 27 g

Sódio: 928 mg

Qual o valor nutricional do Quarteirão com Queijo?

O Quarteirão com Queijo é outro campeão de pedidos e apresenta um valor calórico de 566 calorias. Sua receita inclui um hambúrguer de carne, pão com gergelim, queijo processado sabor cheddar, picles, cebola, ketchup e mostarda, combinação que o torna uma opção bastante calórica entre os clássicos da rede.

Valor energético: 566 kcal

Carboidratos: 39 g

Proteínas: 32 g

Gorduras totais: 31 g

Sódio: 1052 mg

E o McChicken, é uma opção mais leve?

Considerado por muitos uma alternativa mais leve em comparação com os lanches de carne bovina, o McChicken contém 403 calorias. O sanduíche clássico é montado com um empanado de frango, maionese e alface americana picada, tudo servido em um pão com gergelim. Embora apresente um valor energético menor do que o Big Mac e o Quarterão com Queijo, ele ainda requer atenção em dietas restritivas devido à fritura do frango e à presença da maionese.

Valor energético: 403 kcal

Carboidratos: 42 g

Proteínas: 17 g

Gorduras totais: 18 g

Sódio: 712,12 mg

Como fazer escolhas mais equilibradas?

Para quem busca reduzir o impacto calórico da refeição, algumas estratégias simples podem ser adotadas na hora de montar o pedido. Pequenos ajustes nos acompanhamentos e na bebida são o primeiro passo para um consumo mais moderado.

Bebidas: prefira água, sucos sem açúcar ou refrigerantes zero em vez das versões tradicionais açucaradas.

Molhos: peça o sanduíche sem molhos ou com uma quantidade reduzida, pois eles costumam ser ricos em gorduras e sódio.

Acompanhamentos: opte por uma salada (se disponível) ou pelas McFritas Kids, que vêm em porção menor, para acompanhar o lanche principal.

Sobremesa: para finalizar a refeição de forma mais leve, considere não pedir sobremesa ou escolher as opções de menor valor calórico disponíveis no cardápio.

As informações nutricionais foram consultadas na tabela oficial do McDonald's Brasil e podem sofrer alterações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.