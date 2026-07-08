Efeito tempo parado: o segredo das celebridades que não envelhecem
Especialistas explicam como o rejuvenescimento moderno foca na qualidade dos tecidos e não em mudar traços; entenda a nova abordagem estética
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A aparência jovem de celebridades desperta curiosidade nas redes sociais, alimentando o debate sobre o “efeito tempo parado”. A cada nova foto ou vídeo, nomes que atravessam décadas com naturalidade voltam a ser assunto, levantando questões sobre como o envelhecimento parece acontecer de forma diferente para algumas pessoas.
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Jennifer Lopez, aos 56 anos, é um exemplo frequentemente citado. A cantora e atriz atribui sua aparência a uma rotina de disciplina, hidratação, sono e proteção solar, reforçando que o resultado é fruto de manutenção contínua e não de uma única intervenção.
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Entre os homens, Pharrell Williams, aos 53 anos, também se tornou referência. O produtor surpreende o público pela aparência preservada, que ele relaciona a cuidados simples com a pele, como limpeza, esfoliação e hidratação. O que chama atenção é a combinação de textura e naturalidade.
Qualidade dos tecidos é o foco
Segundo o cirurgião plástico Leandro Dario Faustino Dias, fundador da Revion International Clinic, a estética contemporânea valoriza mais a forma como os tecidos envelhecem do que a idade cronológica. “Quando falamos em rejuvenescimento hoje, estamos falando de qualidade tecidual, capacidade de reparo, colágeno, vascularização e resposta biológica da pele”, explica.
Essa abordagem explica o avanço da medicina regenerativa na estética. O objetivo passou a ser melhorar a qualidade dos tecidos que sustentam a aparência, em vez de apenas corrigir sinais aparentes. Recursos como bioestimuladores de colágeno, polinucleotídeos, PRP e gordura autóloga são indicados em protocolos personalizados.
A mesma lógica é observada na aparência de Anne Hathaway, aos 43 anos, Halle Berry, aos 59, e Salma Hayek, também aos 59. A percepção pública destaca o equilíbrio entre pele bem cuidada, volume preservado e expressões naturais.
A cirurgiã plástica Ana Penha Scaramussa Ofranti, da mesma clínica, afirma que a nova busca por rejuvenescimento passa pela preservação da identidade. “O paciente quer se reconhecer melhor, parecer descansado, preservar suas características e envelhecer com mais qualidade. O rejuvenescimento mais sofisticado hoje é aquele que melhora a aparência sem apagar a identidade do paciente”, conclui.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.