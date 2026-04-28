Colágeno: entenda por que a perda acelera busca por novos tratamentos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A percepção dos sinais de envelhecimento tem levado consumidores a buscar tratamentos não cirúrgicos, aponta o estudo “The future of aesthetics”, da Allergan. A perda do brilho facial, com o surgimento de rugas e sulcos, resulta de fatores como a redução do colágeno e da elasticidade da pele.

O levantamento mostra que a principal motivação para considerar esses procedimentos é notar “sinais de envelhecimento”. Entre os entrevistados, homens e mulheres de 25 a 64 anos, 45% concordam que “envelhecer” é a razão para aderir aos tratamentos estéticos faciais.

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A pesquisa indica também que 67% dos consumidores globais optariam por intervenções não cirúrgicas que estimulam o corpo a produzir mais colágeno. A biomédica esteta Jéssica Magalhães observa essa busca acelerada em seus dez anos de prática clínica.

“Esse estranhamento não costuma vir de uma ou outra ruga específica, mas de uma mudança geral no arquétipo facial. O que observo é a perda progressiva do contorno, da sustentação e da definição”, afirma a biomédica. Esses sinais são acompanhados pela reabsorção óssea, queda dos compartimentos de gordura e dos níveis de colágeno, fazendo o rosto perder projeção.

Tratamentos para recuperar a jovialidade

Para devolver um aspecto mais jovem ao rosto, é preciso uma abordagem que considere a tridimensionalidade da face. Jéssica Magalhães destaca o uso de bioestimuladores de colágeno para recuperar a densidade e a firmeza da pele de forma progressiva.

O preenchedor com ácido hialurônico também é essencial, aplicado em pontos estratégicos de sustentação, como a região malar, têmporas e mandíbulas. Segundo a especialista, essas áreas funcionam como pilares da face.

Procedimentos como a toxina botulínica atuam como aliados no controle da ação muscular que acentua as linhas de expressão. A especialista reforça que o resultado natural depende do equilíbrio entre as técnicas. “O excesso ou a aplicação inadequada pode gerar o efeito contrário. Por isso, o planejamento individualizado é o que garante harmonia facial”, comenta.

Cuidados diários com a pele

Além dos procedimentos em consultório, o cuidado contínuo é parte essencial do processo. Rotinas com antioxidantes, como vitamina C, retinoides para renovação celular e fotoproteção diária ajudam a manter a qualidade da pele.

“Essa rotina de cuidados não entrega resultados imediatos, mas constrói uma pele resistente, saudável e com aspecto rejuvenescido”, explica Jéssica. Ela ressalta que o cuidado diário determina como o envelhecimento se manifestará. Com o uso constante de ativos, a pele preserva sua qualidade e mantém um aspecto viçoso e uniforme.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.