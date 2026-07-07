Brasileiros menores de 40 desenvolvem doenças crônicas mais cedo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em 2026, o diagnóstico de hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto deixou de ser uma preocupação exclusiva de pessoas mais velhas. Cada vez mais jovens e adultos com menos de 40 anos recebem notícias semelhantes em consultórios médicos. A principal causa está ligada ao estilo de vida contemporâneo: uma dieta rica em açúcares, gorduras e sódio, combinada com a falta de atividade física regular, o estresse crônico e a má qualidade do sono, cria o ambiente perfeito para o surgimento precoce dessas condições.

Essa tendência é confirmada por dados alarmantes. Segundo o Vigitel 2025, divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de adultos brasileiros com diabetes aumentou 135% entre 2006 e 2024, passando de 5,5% para 12,9%. No mesmo período, a hipertensão cresceu 31% e a obesidade 118%.

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Como prevenir 5 doenças que estão se tornando comuns

A prevenção depende, em grande parte, de escolhas diárias. Entenda quais são as principais doenças que estão afetando os mais jovens e o que fazer para evitá-las.

1. Hipertensão arterial

Conhecida como pressão alta, ocorre quando a força do sangue contra as paredes das artérias é consistentemente muito alta. A condição é um fator de risco para infartos e derrames.

Para manter a pressão sob controle, siga estas dicas:

reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados;

pratique ao menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS);

mantenha um peso corporal saudável;

gerencie os níveis de estresse com técnicas de relaxamento ou hobbies.

2. Diabetes tipo 2

Essa doença acontece quando o corpo se torna resistente à insulina ou não produz o suficiente para regular o nível de açúcar no sangue. O excesso de peso e o sedentarismo são seus principais gatilhos.

Veja como diminuir o risco:

limite a ingestão de açúcares e carboidratos refinados;

aumente o consumo de fibras, presentes em frutas, vegetais e grãos integrais;

combine exercícios aeróbicos com musculação para melhorar a sensibilidade à insulina.

3. Colesterol alto

O acúmulo de colesterol LDL (o "ruim") nas artérias pode levar à formação de placas que obstruem o fluxo sanguíneo. O problema, chamado de dislipidemia, geralmente não apresenta sintomas.

Para controlar os níveis de colesterol:

priorize gorduras boas, como as do azeite, abacate e castanhas;

evite gorduras trans, comuns em produtos industrializados e frituras;

consuma alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia e feijão.

4. Doenças cardíacas

Problemas como o infarto e a insuficiência cardíaca são, muitas vezes, uma consequência direta da hipertensão, diabetes e colesterol alto não controlados ao longo do tempo.

A proteção do coração começa com atitudes simples:

não fume e limite o consumo de bebidas alcoólicas;

faça exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular;

trate adequadamente qualquer condição de saúde já existente.

5. Esteatose hepática

Popularmente conhecida como gordura no fígado, a esteatose hepática não alcoólica está diretamente ligada à obesidade e a distúrbios metabólicos, podendo evoluir para quadros mais graves como a cirrose.

Para um fígado saudável, é fundamental:

adotar uma dieta balanceada, evitando o excesso de açúcares e gorduras;

controlar o peso corporal de forma consistente;

incluir a prática regular de exercícios na sua rotina. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.