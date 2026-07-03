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Remédios para dormir: os riscos do uso sem prescrição médica

Entenda os perigos da automedicação e como identificar os sinais de abuso dessas substâncias

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
03/07/2026 18:08

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Remédios para dormir: os riscos do uso sem prescrição médica
A automedicação com remédios para dormir traz riscos à saúde, como dependência e efeitos colaterais. crédito: Freepik

A facilidade de acesso ao uso indiscriminado de remédios para dormir e a crença de que são inofensivos levam muitas pessoas à automedicação, uma prática que pode ter consequências graves, incluindo a dependência química e até a morte.

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Esses medicamentos são substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central. Eles diminuem a atividade cerebral, o que ajuda a pessoa a adormecer mais rápido e a manter o sono por mais tempo. No entanto, seu uso deve ser estritamente controlado por um profissional de saúde.

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Quais os riscos de tomar remédios para dormir sem receita?

A automedicação com indutores do sono expõe o usuário a uma série de perigos que vão além da simples sonolência. O uso contínuo e sem acompanhamento médico pode causar danos significativos à saúde física e mental. Entre os principais riscos estão:

  • Dependência: o corpo se acostuma com a substância e passa a precisar dela para funcionar, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar.

  • Tolerância: com o tempo, são necessárias doses cada vez maiores do medicamento para obter o mesmo efeito, o que aumenta o risco de overdose.

  • Efeitos colaterais: o uso pode causar sonolência diurna, tontura, dificuldade de concentração, perda de memória e alterações de humor.

  • Interação medicamentosa: a combinação de soníferos com álcool ou outros medicamentos pode potencializar os efeitos e levar a reações perigosas, como parada respiratória.

  • Mascaramento de doenças: a insônia pode ser um sintoma de outras condições, como depressão, ansiedade ou apneia do sono. Usar o remédio sem diagnóstico correto apenas adia o tratamento da causa real do problema.

Como identificar os sinais de abuso da medicação?

O uso indevido de soníferos nem sempre é óbvio, mas alguns sinais podem indicar que a pessoa está desenvolvendo uma relação de dependência com o medicamento. Ficar atento a esses comportamentos é fundamental para buscar ajuda a tempo.

Os principais indicativos de abuso incluem a preocupação constante em ter o remédio disponível, o aumento da dose por conta própria e o uso da substância para lidar com situações de estresse durante o dia, não apenas para dormir. Outros sinais são as tentativas frustradas de interromper o uso e o isolamento social para esconder o hábito.

O que fazer para ter um tratamento seguro?

A única forma segura de utilizar remédios para dormir é com prescrição e acompanhamento médico. O profissional irá investigar as causas da insônia e indicar o tratamento mais adequado, que pode ou não incluir medicação. Quando prescritos, os soníferos geralmente são recomendados por um curto período, justamente para evitar os riscos de dependência e tolerância.

Além da abordagem medicamentosa, é fundamental adotar práticas de higiene do sono, como manter horários regulares, criar um ambiente escuro e silencioso e evitar o uso de telas antes de deitar. Se você ou alguém próximo precisar de ajuda, procure um médico ou um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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