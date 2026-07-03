O que são produtos biossimilares, a nova aposta da indústria farmacêutica

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, em junho de 2026, a Nota Técnica 60/2026, que atualiza o entendimento sobre a intercambialidade de medicamentos biossimilares no Brasil. A medida se soma à RDC 875/2024, que já havia simplificado o processo de registro desses produtos em 2024. Juntas, essas atualizações prometem facilitar o acesso a tratamentos de alta complexidade, como os de câncer e doenças autoimunes, com um impacto direto e positivo no bolso dos consumidores e nos cofres públicos.

Presentes no Brasil desde 2015, os medicamentos biossimilares estão transformando a indústria farmacêutica global. As atualizações regulatórias da agência buscam alinhar o país às melhores práticas internacionais, agilizando a aprovação desses produtos sem abrir mão do rigor na segurança e eficácia, o que pode aumentar a concorrência e reduzir preços.

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O que é um biossimilar?

Um biossimilar funciona de forma parecida a um medicamento genérico, mas com uma diferença fundamental. Enquanto os genéricos são cópias exatas de remédios feitos por síntese química, os biossimilares são versões muito próximas de medicamentos biológicos, que são mais complexos.

Medicamentos biológicos são produzidos a partir de organismos vivos, como células ou bactérias. Devido a essa origem, é impossível criar uma cópia 100% idêntica. O resultado é um produto "altamente similar", que passa por testes rigorosos para comprovar que não possui diferenças clínicas em termos de segurança e eficácia quando comparado ao medicamento original de referência.

Qual o impacto para os pacientes?

O principal benefício dos biossimilares é a redução de custos. Tratamentos com medicamentos biológicos, usados para doenças como artrite reumatoide, psoríase e diversos tipos de câncer, podem custar milhares de reais por mês. A chegada de concorrentes biossimilares estimula a queda de preços.

Essa economia permite que mais pacientes tenham acesso a terapias de ponta. Além disso, sistemas de saúde, como o Sistema Único de Saúde (SUS), conseguem tratar um número maior de pessoas com o mesmo orçamento, otimizando os recursos públicos e ampliando a cobertura de tratamentos essenciais.

Principais pontos sobre os biossimilares:

Não são genéricos: enquanto genéricos são cópias idênticas de medicamentos sintéticos, biossimilares são versões altamente similares de medicamentos biológicos.

Segurança garantida: eles passam por um processo de aprovação na Anvisa para comprovar que possuem a mesma qualidade, segurança e eficácia do produto original.

Redução de custo: a concorrência estimulada por eles tende a baixar os preços de tratamentos caros, beneficiando o sistema de saúde e os pacientes.

Mesmo resultado clínico: apesar das pequenas diferenças estruturais, os testes garantem que o efeito terapêutico no paciente seja o mesmo do medicamento de referência. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.