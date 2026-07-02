Vício em jogos on-line: como identificar os sinais e onde buscar ajuda

O caso da diarista presa nessa quarta-feira (1/7), suspeita de ter matado um casal de idosos em Belo Horizonte, acendeu um alerta nacional sobre o vício em apostas on-line. Segundo as investigações, a motivação seria uma dívida de cerca de R$ 40 mil com jogos, como o chamado "jogo do Tigrinho".

A tragédia expõe as consequências de uma compulsão que muitas vezes se desenvolve silenciosamente, alimentada pela facilidade de acesso a plataformas digitais. O que começa como um passatempo pode se transformar rapidamente em um transtorno de jogo compulsivo, em que a pessoa passa a dedicar cada vez mais tempo e dinheiro aos jogos, negligenciando outras áreas importantes da vida.

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Diferentemente de um simples mau hábito, a dependência em jogos é reconhecida como um transtorno de saúde mental. A compulsão leva a um comportamento irracional, em que o jogador continua apostando mesmo diante de perdas significativas, sempre na esperança de recuperar o dinheiro. Esse padrão destrói finanças, relacionamentos e a estabilidade emocional.

Como identificar os sinais do vício

Reconhecer os sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda. Familiares e amigos devem ficar atentos a mudanças de comportamento que podem indicar um problema sério. Alguns dos principais sinais incluem:

esconder ou mentir sobre o tempo e o dinheiro gastos com jogos;

pedir dinheiro emprestado com frequência ou vender bens para sustentar as apostas;

deixar de lado obrigações no trabalho, nos estudos ou na família para jogar;

apresentar irritabilidade, ansiedade ou depressão, especialmente quando tenta parar de jogar;

tentar recuperar perdas financeiras apostando valores ainda maiores.

Onde buscar ajuda especializada

O tratamento para o vício em jogos é possível e acessível. Existem diversas frentes de apoio que oferecem suporte gratuito e especializado para quem enfrenta essa dificuldade. O importante é saber que ninguém precisa passar por isso sozinho. Confira algumas opções:

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) : oferecem atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com equipes multidisciplinares que incluem psicólogos e psiquiatras.

Jogadores Anônimos (JA) : são grupos de apoio que seguem o modelo dos Alcoólicos Anônimos. As reuniões promovem a partilha de experiências e o suporte mútuo entre os participantes.

Psicólogos e psiquiatras: a terapia individual com profissionais especializados em dependência comportamental é fundamental para entender as causas do vício e desenvolver estratégias para superá-lo.

A ampliação do acesso a plataformas de apostas online no Brasil nos últimos anos tornou a conscientização sobre os riscos ainda mais necessária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata