Vício em apostas online: 5 sinais de alerta para não ignorar

Com a rápida popularização das apostas esportivas online, as “bets”, um risco silencioso ganha força no Brasil: o vício em jogos. A facilidade de acesso pelo celular e a promessa de ganhos rápidos criam um cenário ideal para o desenvolvimento da compulsão, um transtorno que afeta a saúde mental e a vida financeira de milhares de pessoas.

O problema começa de forma sutil, muitas vezes disfarçado de hobby ou entretenimento. No entanto, quando a atividade deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade, é hora de acender o alerta. Identificar os sinais precocemente é fundamental para evitar consequências mais graves e buscar ajuda qualificada.

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Entender os sintomas é o primeiro passo para diferenciar uma diversão casual de um comportamento compulsivo. A linha é tênue, mas os padrões de um jogador patológico costumam ser claros para quem observa com atenção.

Os principais sinais de alerta

A compulsão por apostas se manifesta por meio de mudanças de comportamento que impactam diversas áreas da vida. Ficar atento a estes cinco sinais pode ser decisivo:

Preocupação excessiva com o jogo: a pessoa passa a maior parte do tempo pensando em apostas, planejando a próxima jogada, revivendo vitórias passadas ou buscando formas de conseguir dinheiro para continuar jogando. Necessidade de apostar mais: para sentir a mesma emoção do início, o jogador precisa aumentar a frequência ou o valor das apostas. É o que se chama de tolerância, um sintoma clássico de dependência. Esconder ou mentir sobre o hábito: o jogador começa a omitir o tempo e o dinheiro que gasta com apostas para familiares e amigos, temendo julgamentos ou tentando evitar conflitos. Impacto financeiro negativo: surgem dívidas, empréstimos são feitos para cobrir perdas e o dinheiro destinado a contas essenciais, como aluguel e alimentação, passa a ser usado nos jogos. Em casos extremos, a pessoa pode vender bens pessoais. Negligenciar responsabilidades: o vício consome tanto tempo e energia que a pessoa deixa de cumprir obrigações no trabalho, nos estudos ou no convívio familiar e social.

Onde encontrar ajuda

O vício em jogos é considerado um transtorno mental e exige tratamento especializado. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento gratuito nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que contam com equipes multidisciplinares para acolher e tratar a dependência.

Grupos de apoio, como os Jogadores Anônimos (JA), também são uma ferramenta poderosa. Inspirados nos Alcoólicos Anônimos, eles promovem reuniões onde os membros compartilham experiências e se ajudam mutuamente a superar a compulsão. Reconhecer o problema é o primeiro passo para recuperar o controle da vida pessoal e financeira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.