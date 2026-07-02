Mini simpósio gratuito discute o panorama do câncer de cabeça e pescoço

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com o tema “Julho Verde: por que falar de câncer de cabeça e pescoço em 2026?”, o Instituto de Oncologia Ciências Médicas de Minas Gerais (IONCM-MG) promove um mini simpósio com o objetivo de conscientizar a população e estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Odontologia e Fonoaudiologia sobre a doença, que deve registrar 42.150 novos casos no Brasil este ano.

A iniciativa integra a campanha nacional Julho Verde, mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce e a prevenção, que tem o dia 27 como o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Por isso, o evento antecede a data e será realizado no próximo sábado (4/07), no Anfiteatro do IONCM-MG, localizado no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A participação é gratuita, com inscrições disponíveis pela plataforma Sympla.

O mini simpósio tem como principal objetivo alertar a população sobre os fatores de risco, os sinais e sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce. Vinícius Cruz Parrela, oncologista clínico do IONCM-MG, destaca a importância da campanha para ampliar a conscientização da população. “O principal gargalo é o atraso no diagnóstico: o paciente leva muitos meses desde o primeiro sintoma até chegar ao especialista, seja pela demora em procurar atendimento ou pela subestimação das queixas pelo profissional de saúde. Por isso, a campanha desempenha um importante papel educativo para mudar o desfecho desses pacientes.”

A doença pode atingir diferentes estruturas da cabeça e do pescoço, entre elas:

Cavidade oral (boca)

Faringe

Laringe

Glândulas salivares

Cavidade nasal

Seios paranasais

Tireoide

Estimativas

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 42.150 novos casos de câncer de cabeça e pescoço em 2026. Desse total, cerca de 5.010 são esperados em Minas Gerais.

Entre os tumores da região, o câncer de cavidade oral (boca) apresenta a maior incidência, com previsão de mais de 17 mil novos casos no país, principalmente entre os homens. Já o câncer de tireoide, o segundo mais frequente entre os tumores de cabeça e pescoço, tem estimativa de 16.450 novos casos, com maior ocorrência entre as mulheres.

Prevenção

Conhecer os fatores de risco e adotar hábitos saudáveis são medidas fundamentais para prevenir o câncer de cabeça e pescoço. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco incluem:

Tabagismo

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Infecção pelo HPV (papilomavírus humano)

(papilomavírus humano) Exposição solar sem proteção

Algumas medidas podem contribuir para reduzir o risco da doença. Segundo Vinícius Cruz, hábitos básicos podem fazer a diferença, como manter uma boa higiene bucal, evitar fatores de irritação crônica da mucosa e realizar acompanhamento odontológico regular. “Também é importante adotar uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, proteger os lábios e a pele da exposição solar excessiva, utilizar preservativo durante o sexo oral e manter a vacinação contra o HPV em dia”, orienta.

Sintomas

Reconhecer os sinais da doença ainda na fase inicial aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Feridas na boca, manchas ou caroços no pescoço que persistam por mais de 15 dias devem ser avaliados por um profissional de saúde.

A rouquidão persistente por mais de três semanas, sem causa infecciosa identificada, também merece atenção. “Esse sintoma deve ser investigado, idealmente por meio de laringoscopia, para excluir uma possível causa maligna”, reforça o oncologista.

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SERVIÇO

Julho Verde: Por que falar de câncer de cabeça e pescoço em 2026?

